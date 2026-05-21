프레드릭 콘스탄트, 핑크 감성 입은 아트 워치 공개

/사진제공=프레드릭 콘스탄트

스위스 워치 브랜드 프레드릭 콘스탄트가 스페인 아티스트 펠리파오와 협업한 '클래식 까레 펠리파오 블러쉬 에디션'을 공개했다.

이번 신제품은 2023년 첫 협업 이후 약 3년 만에 선보이는 두 번째 프로젝트로, 강렬한 푸시아 핑크 컬러와 예술적 감성을 결합한 디자인이 특징이다. 여성의 개성과 자신감을 표현한 타임피스로 기획됐다.

다이얼은 여러 개의 정사각형 패턴이 겹쳐진 구조로 설계돼 입체적인 텍스처와 빛 반사가 어우러지는 시각적 효과를 구현했다. 시와 분만 표시하는 미니멀한 구성에 초침과 날짜창을 제외해 디자인의 순수함을 강조했다.

12시 방향에는 별 모양 장식을 적용해 "모든 여성은 자신만의 빛을 지닌 스타"라는 메시지를 담았으며, 11개의 아쿠아마린 컬러 스와로브스키 크리스털 인덱스로 화려함을 더했다.

브레이슬릿은 7열 스틸 링크 구조로 제작돼 클래식하면서도 개성 있는 스타일을 완성했다. 시계와 함께 별 모양 참 장식 키링도 함께 제공된다.

프레드릭 콘스탄트 관계자는 "예술성과 여성성이 조화를 이루는 특별한 작품"이라며 "여성들이 가진 다양한 역할과 아름다움, 자신만의 개성을 기념하고자 했다"고 말했다.

클래식 까레 펠리파오 블러쉬 에디션은 현대적인 감성과 예술적 디자인을 동시에 담아낸 모델로, 자신만의 스타일을 중시하는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대된다.