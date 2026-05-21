센슬, 뮤트 크림 퍼퓸 신규향 출시

퀵뷰티 브랜드 센슬이 시그니처 라인 '뮤트 크림 퍼퓸'의 신규향 2종을 선보인다.

이번에 공개된 신규향은 '플로우 미닛'과 '소프트 미닛'으로, 서로 다른 분위기의 향을 담아 라인업을 확장했다.

플로우 미닛은 과실과 플로럴 향 위에 앰버와 우디 잔향을 더해 성숙하고 도회적인 무드를 표현했다. 블랙 튜브 패키지로 세련된 감성을 강조했다.

소프트 미닛은 플로럴 그린 계열의 산뜻하고 깨끗한 향을 기반으로 한 제품이다. 화이트 튜브 패키지와 함께 이른 아침 정원을 떠올리게 하는 청량한 분위기를 담아 데일리 향수로 활용할 수 있도록 기획됐다.

두 제품 모두 크림 제형 특유의 부드러운 사용감과 은은하게 지속되는 잔향, 휴대성을 갖춘 것이 특징이다.

이번 출시와 함께 유튜버 '패션애완쏭'과의 협업도 진행된다. 플로우 미닛은 깊고 성숙한 이미지, 소프트 미닛은 밝고 산뜻한 이미지를 각각 연결해 향의 분위기를 직관적으로 전달했다.

센슬은 5월 25일 온라인 기획전을 통해 신규향 출시 프로모션을 진행하며, 6월 1일부터는 무신사 메가스토어 성수에서 신규 라인업 체험 공간을 운영할 예정이다.

권진아 센슬 대표는 "바쁜 일상 속 짧은 순간에도 자신만의 무드를 완성할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "성수 팝업에서 좋은 반응을 얻었던 향을 정규 출시한 만큼 다양한 취향을 만족시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.