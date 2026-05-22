화학안전, '서류관리'서 '현장 실행'으로 전환… AI 기반 예방체계 속도

반복되는 화학사고와 중대재해를 계기로 국내 화학안전 관리체계가 '현장 실행형 예방관리' 중심으로 빠르게 전환되고 있다.

정부는 단순 법령 준수와 서류 중심 관리에서 벗어나 위험성평가 실효성 강화와 AI·디지털 기반 예방체계 구축 등 종합 안전관리 체계 고도화에 속도를 내고 있다.

한국환경보전원과 환경보건뉴스는 21일 서울 코엑스에서 열린 제47회 국제환경산업기술&그린에너지전 ENVEX 2026 부대행사로 '2026년 제2차 유해화학물질 안전관리 정책 및 기술·장비 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회에서는 화학사고 인명피해 저감 대책과 화관법·화평법 개정 방향, 위험성평가 강화, 생활화학제품 자율안전관리 체계, 중소기업 화학안전 지원사업 등이 소개됐다.

참석자들은 최근 증가하는 화학사고의 주요 원인으로 보호장구 미착용과 작업절차 미준수, 단독작업, 정전기 관리 미흡 등 기본 안전수칙 위반 사례를 지목하며 현장 중심 예방관리 체계 구축 필요성을 강조했다.

손명균 기후에너지환경부 화학안전과장은 "사업장별 위험 특성을 반영한 차등관리와 AI 기반 사전예방 체계 구축을 통해 인명피해를 최소화하는 방향으로 정책을 전환하고 있다"고 밝혔다.

정민선 화학물질안전원 사무관은 "취급시설 기준 개정은 사업장의 현실적 운영 여건과 안전 확보를 함께 고려하는 방향"이라고 설명했다.

김도훈 한국환경공단 과장은 "시설 개선과 기술 지원, 컨설팅 등을 통해 중소기업의 실질적인 화학안전 역량 강화를 지원하고 있다"고 말했다.

최기우 한국환경보전원 처장은 "화학사고 상당수는 현장의 기본 안전수칙과 실행력 부족에서 비롯된다"며 "실효성 있는 안전교육과 전문인력 양성이 중요하다"고 강조했다.