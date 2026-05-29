콜라만 안 좋다고? "혈당 폭발" 의사 경고...췌장에 최악이라는 이것

내과 전문의 강형창 원장이 액상과당을 췌장에 안 좋은 식품으로 꼽았다. 그는 탄산음료뿐 아니라 비타민·에너지 음료 등에도 액상과당이 많이 포함돼 있다며 주의하라고 조언했다. /사진=유튜브 채널 '지식의 맛' 캡처

내과 전문의 강형창 원장이 액상과당을 췌장에 안 좋은 식품으로 꼽았다. 그는 탄산음료뿐 아니라 비타민·에너지 음료 등에도 액상과당이 많이 포함돼 있다며 주의하라고 조언했다.

강형창 원장은 지난 26일 유튜브 채널 '지식의 맛' 영상에 출연해 췌장 염증을 유발할 수 있는 음식들에 관해 설명했다.

강 원장은 가장 먼저 액상과당을 주의해야 한다고 밝혔다. 그는 "술을 마시지 않는 사람에게도 액상과당은 1순위 췌장암 발암물질"이라며 "액상과당이라고 하면 콜라나 사이다 등 탄산음료만 생각하는데 그렇지 않다"고 말했다.

내과 전문의 강형창 원장이 액상과당을 췌장에 안 좋은 식품으로 꼽았다. 그는 탄산음료뿐 아니라 비타민·에너지 음료 등에도 액상과당이 많이 포함돼 있다며 주의하라고 조언했다. /사진=유튜브 채널 '지식의 맛' 캡처

그는 "우리가 평소 많이 마시는 비타민 음료와 에너지 음료, 믹스 커피, 과일 주스 등에도 액상과당이 많이 들어가 있다"며 "액상과당은 혈당을 폭발시켜 췌장을 지치게 하는 물질이기 때문에 항상 섭취를 주의해야 한다"고 부연했다.

강 원장은 매일 액상과당을 100㎖ 이상 마시면 췌장암 발병 위험이 18%가량 증가한다는 연구 결과가 있다고도 했다. 그러면서 "췌장은 스스로 회복이 안 되는 장기이기 때문에 평소 관리해 줘야 한다"고 강조했다.

강 원장은 가공육에 대해서도 경고했다. 햄이나 소시지 같은 가공육은 국제암연구소(IARC)에서 인정한 1급 발암물질이라고 밝히며 췌장 건강을 위해 섭취를 자제해야 한다고 말했다.

또 과도하게 발효된 김치도 니트로사민이라는 발암물질이 생성될 수 있어 주의해야 한다고 밝혔다. 강 원장은 "췌장은 혈당 조절(인슐린 분비)과 소화 효소를 만드는 장기"라며 "췌장암 발생 시 생존율이 매우 낮기 때문에 각별한 관리가 필요하다"고 덧붙였다.