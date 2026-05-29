제2의 '불닭' 노리는 삼양식품...헬스케어 브랜드 '스핀들' 론칭

삼양식품(1,138,000원 ▼28,000 -2.4%)이 건강기능식품 브랜드 '스핀들(Spindle)'을 론칭하고 식품을 넘어 헬스케어 시장으로 사업 영역을 확대한다고 29일 밝혔다.

'스핀들'은 단순한 영양 보충을 넘어 대사유연성에 기반한 근본적인 대사 건강 개선을 지향하는 헬스케어 브랜드다. 대사유연성은 우리 몸이 탄수화물과 지방 등 다양한 에너지원을 상황에 맞게 효율적으로 활용하는 능력을 의미한다.

삼양식품은 국내 최초 라면을 선보이며 식품 산업을 선도해온 노하우를 바탕으로 스핀들 브랜드를 통해 건강기능식품 영역에서도 대사 건강의 새로운 기준을 제시한다는 계획이다. 특히 대사의 핵심인 미토콘드리아 기능 강화에 집중해 체중 관리, 혈당 관리, 근 건강, 면역 등 대사 건강 전반에 걸쳐 차별화된 솔루션을 선보일 예정이다.

브랜드명 '스핀들'은 세포 에너지 생성과 전신 순환의 중심축인 미토콘드리아에 주목한다는 의미를 담아, '회전축'을 뜻하는 영어 단어 'Spindle'에서 이름을 따왔다.

삼양식품은 브랜드 론칭과 함께 스핀들 전용 온라인몰을 오픈하고, 첫 번째 제품으로 '근력엔 아커만시아'를 선보인다. '근력엔 아커만시아'는 단백질 보충 중심의 기존 근력 관리 방식과 차별화된, 대사 균형을 바탕으로 한 근력 강화 케어 제품이다. 핵심 원료로는 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 '근력 기능성'을 인정받은 특허 원료 아커만시아 뮤니시필라(Akkermansia muciniphila HB05P)를 사용했다.

삼양식품 관계자는 "스핀들은 대사유연성에 기반한 새로운 건강 관리 방향을 제시하기 위해 기획된 브랜드다"며 "대사 연구를 기반으로 건강 전반에 걸친 제품 라인업을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.