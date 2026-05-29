롯데마트에서 3배 더 팔린 치킨...BBQ "집에서 직접 간편하게 드세요"

BBQ가 치킨 전문 브랜드로 쌓아온 제품 경쟁력을 가정간편식(HMR) 시장에서도 확대하고 있다.

제너시스BBQ그룹은 롯데마트에서 판매 중인 HMR 치킨 3종이 예상보다 3배 많은 판매 흐름을 보이며 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있다고 29일 밝혔다.

이번 HMR 제품은 BBQ 치킨의 맛과 식감을 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 구성한 제품이다. 상품 출시 단계부터 롯데마트 MD(판매 상품을 기획·선정하고, 매장 운영과 판매를 관리하는 사람)와 함께 제품 콘셉트와 맛 품질, 관능평가 등을 협의했다. BBQ가 축적해 온 치킨 전문 브랜드의 조리 노하우와 제품 경쟁력도 반영했다.

이번에 롯데마트에 선보인 제품은 △후라이드 순살치킨 △후라이드 순살양념치킨 △치킨텐더스틱으로 총 3종이다. BBQ 특유의 풍미와 감칠맛을 살리면서도 가정에서 에어프라이어 등으로 간편하게 조리해 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

'후라이드 순살치킨'은 부드럽고 육즙이 풍부한 닭다리살을 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 살렸다. '후라이드 순살양념치킨'은 바삭하게 튀겨낸 순살치킨에 BBQ 특제 양념을 입힌 제품으로 매콤달콤한 단짠 소스의 풍미가 어우러져 BBQ 양념치킨 특유의 감칠맛을 맛볼 수 있다. '치킨텐더스틱'은 닭 속안심을 활용한 제품으로, 부드럽고 촉촉한 육질에 굵은 크럼블 튀김옷을 더해 바삭한 식감을 느낄 수 있다.

BBQ 관계자는 "BBQ만의 풍미와 감칠맛을 집에서도 간편하게 즐기고자 하는 소비자 수요가 판매 호조로 이어진 것으로 보인다"며 "치킨 전문 브랜드로 축적해온 노하우를 바탕으로 매장은 물론 다양한 유통 채널에서도 BBQ 제품을 더욱 쉽게 경험할 수 있도록 소비자 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.