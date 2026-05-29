"음식물 부피 최대 96.7%↓"…코웨이, '제로 음식물 처리기' 출시

코웨이 신제품 '제로 음식물 처리기 분쇄형' 3L. 색상은 포슬린 화이트·마일드 핑크·다크 그레이 등 3종이다. /사진제공=코웨

코웨이(92,800원 ▲2,800 +3.11%)가 강력한 고온 분쇄 성능과 탈취 기능을 갖춘 신제품 '제로 음식물 처리기 분쇄형' 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.

신제품은 150도 고출력 히팅 시스템과 독자 기술인 '4중 블레이드'를 적용했다. 음식물을 빠르게 건조·분쇄해 2L 모델 기준 최대 96.5%, 3L 모델 기준 최대 96.7%까지 부피를 줄일 수 있다. 소량의 음식물은 쾌속 모드 사용 시 1시간 만에 처리할 수 있다.

탈취 성능도 강화했다. 대용량 활성탄 필터를 적용해 황화수소와 암모니아 등 유해가스 8종을 99% 제거하기 때문에 음식물 처리 과정에서 발생하는 냄새를 줄여준다.

위생 관리 기능으로는 공기가 통과하는 내부 유로에 UV-C 살균 기능을 적용해 대장균과 살모넬라균 등을 99.9% 제거한다. 건조통 내부는 고온 세척 기능으로 관리할 수 있고 유증기 배출 유로도 분리 세척이 가능하다.

신제품은 '안심 보관 모드'를 통해 매일 발생하는 소량의 음식물을 최대 7일간 보관한 뒤 한 번에 처리할 수 있다. 보관 중에는 매일 10분간 고온 가열을 진행해 부패를 방지하고 일주일 후 자동으로 표준 모드를 실행한다.

제품은 2L와 3L 두 가지 용량으로 출시됐다. 2L 모델은 가로 폭 18.9cm의 초소형 크기로 공간 활용성을 높였으며 3L 모델은 투입구를 17.8cm까지 확대해 사용 편의성을 강화했다. 색상은 포슬린 화이트·마일드 핑크·다크 그레이 등 3종이다.

코웨이는 전용 렌탈 서비스도 제공한다. 탈취 필터 등 서비스 키트를 정기 배송하고 렌탈 기간 내 건조통 1회 무상 교체 서비스를 지원한다. 아울러 해당 제품은 '음식물류 폐기물 감량기기 보조금 지원사업' 대상 제품으로 일시불 구매 시 지자체 기준에 따라 구매 비용 일부를 지원받을 수 있다.