"바다보며 달리자"…CU '러닝 스테이션' 제주 상륙

CU 제주 러닝스테이션./사진제공=BGF리테일

CU가 러닝 특화 편의점 '러닝 스테이션'을 제주에 선보인다고 2일 밝혔다. 올해 2월 서울 여의도 한강 인근에 러닝 스테이션 1호점을 연 데 이어 한강 벨트를 중심으로 19개까지 확대하며 러닝 거점 네트워크를 조성해 오고 있다.

CU는 앞선 러닝 스테이션 성과에 힘입어 러닝 특화 점포를 서울 도심을 넘어 제주도로 확대한다. 러닝 스테이션 점포들의 최근 매출(4월1일~5월31일)은 전년 동기 대비 168.9% 증가했다. 생수(211.9%), 스포츠·이온음료(195%), 에너지바(188.1%), 단백질 음료(179.8%) 등 러닝 연관 상품 매출이 늘었다.

CU는 제주용두해안점 1층은 일반 편의점으로 운영하고 2층은 운동 준비와 휴식을 즐기는 러닝 베이스 캠프로 꾸몄다. 2층에 탈의실과 파우더존, 에너지젤 등을 마련한 러닝 특화 상품존, 휴식 공간 등을 조성했다. 특히 포토존에선 제주 바다를 배경으로 인증 사진을 남길 수 있다.

또 제주 러닝 스테이션에선 CU 점포를 활용해 해안도로를 따라 달리는 러닝 코스를 제안한다. 완주러닝(17km), 일상러닝(8.5km), 리듬러닝(4.1km) 등 여러 콘셉트의 코스를 선별했다.

CU는 점포 확대와 러닝 커뮤니티도 강화한다. 4월 포켓CU 앱과 러닝 플랫폼 '런데이'를 연동한 'CU 러닝멤버스'를 도입했다. 출시 2달 만에 가입자가 2만명을 돌파했다. 이용자들의 누적 러닝 거리는 약 6.5만km다. 이달에는 스마트워치 브랜드 '가민 코리아'와 함께 러닝 프로그램을 열고 8km 그룹 러닝과 코칭, 가민 신제품 체험 기회 등을 마련했다.

CU는 앞으로도 러닝 스테이션과 러닝멤버스를 활용해 스포츠 브랜드 협업과 온오프라인 러닝 프로그램을 확대할 계획이다.

이은관 BGF리테일(129,000원 ▲4,500 +3.61%) CX본부장은 "앞으로 지역 특성에 맞춘 러닝 스테이션 확대와 브랜드 협업을 통해 고객들이 일상에서 새로운 러닝 문화를 경험하도록 서비스를 강화할 것"이라고 말했다.