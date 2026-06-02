CJ제일제당, 최강록과 손잡고 한식 인재 키운다…레스토랑 '이음' 오픈

퀴진케이 아홉 번째 팝업 레스토랑 '이음(IE UM)' 포스터 이미지./사진제공=CJ제일제당

CJ제일제당(200,000원 ▼3,500 -1.72%)이 한식 인재 발굴·육성 플랫폼인 '퀴진케이(Cuisine K)'의 팝업 레스토랑 '이음(IE:UM)'을 오픈했다고 2일 밝혔다.

퀴진케이는 젊은 한식 셰프들이 메뉴 개발부터 실제 레스토랑 운영까지 경험하며 오너 셰프로 성장할 수 있도록 지원하는 프로젝트다. '이음'은 퀴진케이가 아홉 번째로 선보이는 팝업 레스토랑이다.

이음에는 국내 최고 수준의 한식 파인다이닝에서 현장 경험을 쌓은 박용재·김이레 셰프가 운영한다. 서울 강남구 소재 '퀴진케이 프로젝트' 레스토랑에서 오는 9일부터 9월 중순까지 약 3개월 간 진행된다.

주요 메뉴로는 △발효 여름과일 웰컴티 △치즈 서여향병 등 작은 한입거리들 △잣즙냉채 △제철 봄나물죽 △메밀면 △클렌저 △대구와 무조림 △오리구이 △감태 아이스크림 △차와 다과 등 총 10가지가 코스로 제공된다. 전통 한식을 중심으로 일본, 중국, 태국, 프랑스 등 글로벌 미식 요소를 녹여낸 요리다.

특히 이번 팝업 레스토랑에는 넷플릭스 '흑백요리사2'의 우승자인 퓨전 일식 전문 최강록 셰프가 직접 영셰프 선발과 멘토링에 참여한다. 최 셰프는 직접 메뉴 구성부터 조리 방법, 서비스 노하우 등을 지원했다.

이음은 매주 화요일부터 토요일까지 저녁 단일 타임으로 운영되며 2일부터 캐치테이블 앱에서 예약할 수 있다. 오는 20일까지 캐치테이블에서 진행되는 얼리버드 사전예약 이벤트에 참여하면 다이닝 코스를 20% 할인가에 이용할 수 있다.

박소연 CJ제일제당 Hansik245팀장은 "퀴진케이는 차세대 셰프들이 자신만의 색깔과 스토리를 담은 한식을 선보일 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 K-푸드의 글로벌 확산을 이끌어갈 한식 전문 인재를 발굴하고 육성하기 위해 힘쓸 것"이라고 밝혔다.