삼겹살 990원·수박 9990원…롯데마트, 6월 '통큰데이' 개최

롯데마트와 슈퍼가 이달 3일부터 7일 월간 대표 할인 행사 '통큰데이'를 연다. 6월 통큰데이는 상반기 고객들에게 호응을 얻은 인기 먹거리를 엄선해서 할인 혜택을 제공한다.

6일 하루 특가 상품으로 '통큰 수박(국산·6kg 이상)'을 행사 카드 결제 시 9900원에 판매한다. 지난달 행사 당시 준비 물량이 조기 소진된 인기 상품이다. 전 점포 1만통 한정 판매한다.

인기 육류도 할인가로 선보인다. 대표 상품 '끝돼지 삼겹살·목심(각 100g)'은 행사 카드 결제시 1인 2팩 한정으로 990원에 판매한다. '투뿔 한우 등심(1++)'은 행사 카드로 구매시 50% 저렴하게 구입할 수 있다.

여름철 보양을 위한 프리미엄 수산물도 최대 반값 할인한다. '활 랍스터 중', '완도 전복(10마리)'을 행사 카드 결제시 50% 할인한다.

가공식품 중에선 풀무원과 오뚜기 냉면, 쫄면, 하겐다즈 파인트 전 품목을 1+1에 판매한다. 아이스크림 바·튜브·콘·샌드 전 품목은 행사카드로 10개 이상 구매시 50% 할인한다. 대용량 탄산음료 33종과 대용량 과채음료 29종은 2개 이상 구매시 반값에 판다. 6·7일 양일간 봉지라면 전 품목을 행사카드로 결제시 2+1 혜택으로 선보인다.

이밖에도 PB(자체 브랜드) '오늘좋은 여름 홈웨어', '오늘좋은 쿨 언더웨어'는 2개 이상 구매시 30% 할인한다. 물놀이 계절을 겨냥해 '인텍스·베스트웨이 풀장 6종'을 40% 할인한다.