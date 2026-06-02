정부, 한화에어로스페이스 폭발 중대재해 조사…방산·반도체 긴급 안전점검

[대전=뉴시스] 이영환 기자 = 경찰 및 소방 관계자들이 합동감식을 하기 위해 2일 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장으로 이동하고 있다. 2026.06.02. [email protected] /사진=이영환

정부가 한화에어로스페이스 폭발사고를 중대산업재해로 판단하고 관계기관 합동 감식과 산업안전보건법‧중대재해처벌법 등 관련 법 수사에 나섰다.

고용노동부는 2일 한화에어로스페이스 폭발 사고 관련 중앙산업재해수습본부 2차 회의를 개최했다고 밝혔다.

김영훈 장관은 이날 회의에서 전날 발생한 대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 무기제조사업장 내 56동 세척실 폭발 사고 관련 안전한 합동 감식 진행과 사고 발생 원인을 철저히 규명할 것을 지시했다.

노동부는 산업안전보건공단‧국립과학수사연구원 등 관계기관과 합동감식을 진행하고 반도체‧방산 제조업체 등 최근 호황 업종을 중심으로 전반적인 긴급 안전점검도 실시한다.

긴급 안전점검은 사고 발생 당일부터 진행된 관계인 등 조사 결과 최근 계약 물량이 급증한 측면이 있었고 전날 SK하이닉스에서도 다수의 부상자가 발생한 불산 누출 사고가 있었다는 것을 고려한 조치다.

업황 호조로 인한 갑작스러운 생산 확대 과정에서 안전관리가 다소 부실해질 가능성이 있다고 보고 제조업 현장의 안전관리 실태를 집중 점검할 계획이다.

노동부는 오는 4일 장관 주재 전국 기관장회의를 개최하고 유사 사고 재발 방지 대책을 마련할 예정이다. 각 사업장이 안전에 대한 경각심을 가질 수 있도록 지방관서장이 적극적으로 지도‧점검할 것을 당부할 방침이다.