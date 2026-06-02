LG생활건강, 닥터그루트 북미 공략 본격화… 세포라 핵심 매장 선론칭

LG생활건강의 프리미엄 두피케어 브랜드 닥터그루트가 글로벌 뷰티 편집숍 세포라의 미국 주요 매장에 선론칭하며 북미 오프라인 시장 공략에 나섰다.

닥터그루트는 최근 미국 세포라 핵심 매장 90여 곳에 전용 진열 공간인 '헤어타워'를 설치하고 대표 제품인 SRS 라인 제품을 선보였다. 오는 8월 미국 전역 400여 개 세포라 매장 정식 입점을 앞두고 시장 반응과 판매 데이터를 사전에 확보하기 위한 전략이다.

이번 선론칭 매장은 프리미엄 헤어케어 제품 수요와 K-뷰티에 대한 관심이 높은 미국 주요 상권을 중심으로 선정됐다. 매장에서는 샴푸와 컨디셔너, 롤온 세럼 등 SRS 라인 핵심 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성해 소비자 접점을 확대했다.

LG생활건강은 세포라 입점을 계기로 온·오프라인 마케팅도 강화하고 있다. 틱톡과 인스타그램 등 주요 SNS 채널에서 현지 크리에이터와 협업을 확대하는 한편, 세포라 매장 직원을 대상으로 K-뷰티 트렌드와 제품 교육을 진행하며 브랜드 인지도 제고에 힘쓰고 있다.

LG생활건강 관계자는 "세포라 온라인 입점에 이어 오프라인 매장까지 빠르게 진출하며 닥터그루트의 기술력과 브랜드 경쟁력을 알리고 있다"며 "정식 론칭을 성공적으로 이끌어 북미 시장에서 K-헤어케어 대표 브랜드로 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다.

닥터그루트는 현재 아마존과 틱톡숍 등 북미 주요 유통 채널에서 성장세를 이어가고 있으며, 올해 1분기에는 전년 동기 대비 세 자릿수 매출 성장률을 기록하며 글로벌 시장 경쟁력을 입증했다.