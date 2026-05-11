"KTX·GTX·국가산단 연결"…유의동, 평택시 미래지도 다시 그린다

유의동 예비후보가 11일 평택 미래발전을 위한 골든 트라이앵글 전략을 공개했다./사진=권현수기자

유의동 국민의힘 평택을 국회의원 예비후보가 11일 평택의 미래 발전 구상을 담은 '골든 트라이앵글' 비전을 발표했다.

유 예비후보는 이날 평택시청 브리핑실에서 비전 발표회를 열고 "평택은 대한민국에서 가장 역동적인 도시 중 하나지만 시민 삶의 질은 성장 속도를 따라가지 못하고 있다"며 "이제는 성장의 속도가 아니라 성장의 완성을 이야기해야 할 시점"이라고 밝혔다.

그는 평택을 지역별 여건과 성장 환경이 다른 3개 권역으로 나눠 맞춤형 발전 전략을 제시했다.

우선 고덕신도시에 대해서는 광역교통망 확충에 방점을 찍었다. KTX 경기남부역 신설 추진과 신분당선 서정리역 연장, GTX-C 노선 서정리역 정차 등을 통해 서울 접근성 강화를 약속했다. 또한 공항 직행버스 신설과 광역버스 증차를 비롯해 달빛어린이병원 확대, 국제학교 조기 설립, 특목고 유치 등을 추진해 교육·돌봄 환경 경쟁력을 끌어올리겠다고 밝혔다.

팽성 지역은 첨단산업과 문화가 공존하는 미래 산업거점으로 육성하겠다는 청사진을 제시했다. 유 예비후보는 미래모빌리티 국가산업단지 연계도시 조성과 신규 산업단지 유치, 추팔산단 문화선도산단 추진 등을 통해 산업 경쟁력을 강화하겠다고 설명했다.

서부권 5개 읍·면에 대해서는 교통 접근성 강화와 관광 인프라 확대를 핵심 과제로 제시했다. 안중역 신안산선 연장과 서해선-KTX 직결 추진, 대중교통 노선 확대 등을 통해 교통 불편 해소에 나서겠다는 계획이다. 이와 함께 평택호 관광단지 조기 완공과 생활체육시설 확충, 평택항 수상태양광 설치 저지 등도 주요 공약으로 내세웠다.

이번 평택을 국회의원 재선거는 유 예비후보를 비롯해 김용남(더불어민주당), 조국(조국혁신당), 김재연(진보당), 황교안 (자유와혁신) 예비 후보 등이 출마해 다자 구도로 치러지고 있다.

단일화 가능성과 관련해 유 예비후보는 "가능성이 없다고 단정할 수 없다"면서도 "현재로서는 우선순위를 두고 있지는 않다"고 밝혔다.