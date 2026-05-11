가연, CJ온스타일 모바일 라이브 앙코르 방송...30% 할인 혜택 '눈길'

가연-CJ온스타일 앙코르 라이브 방송 포스터./사진제공=가연

가연결혼정보㈜(이하 가연)이 오는 14일 오후 6시 CJ온스타일 모바일 라이브를 통해 앙코르 방송을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 방송은 지난달 17일 20주년 창립 기념으로 마련된 라이브 커머스의 후속이다. 방송에는 가연의 17년 차 베테랑인 전은선 커플매니저가 출연해 가입 절차와 프로그램에 대해 소개한다. 실시간 질의응답을 통해 시청자의 궁금증을 직접 해결하며 소통할 계획이다.

방송 중 상담을 신청한 시청자에게는 상담 및 가입 시 30% 특별 할인에 추가 할인혜택까지 제공한다. 가입 프로그램은 개별 상담 후 고객 상황에 맞춰 최종 결정된다.

가연 관계자는 "지난 라이브 이후 많은 관심과 문의가 이어져 앙코르 방송을 준비하게 됐다"며 "결혼정보 서비스에 대한 다양한 정보와 혜택을 얻어가는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편 가연은 회원 1명당 커플매니저와 매칭매니저가 한 팀을 이루는 2대 1 책임 케어를 바탕으로 운영된다. 또 전문 고객관리 부서를 통해 고객 문의와 요청 사항에 대응하고 있다.