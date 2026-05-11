동남권원자력의학원 'FLASH 방사선 전임상 연구' 국제학술지 게재

유도솔 방사선종양학과 과장이 방사선치료계획을 설계하고 있다./사진제공=동남권원자력의학원

동남권원자력의학원은 유도솔 방사선종양학과 과장 연구팀이 진행한 FLASH 방사선 전임상 동물실험 연구 논문이 국제 학술지 Radiation Research 2026년 2월호에 게재됐다고 11일 밝혔다.

논문 제목은 'Effects of Ultra-High Dose-Rate Radiotherapy (FLASH-RT) on the Hematopoietic and Immune Systems: An Animal Study'로 국내에서 추진한 FLASH 방사선 연구가 국제 학술지에 발표된 첫 사례다.

FLASH 방사선치료는 0.1초 이내에 초당 40그레이(Gy) 이상의 초고선량을 조사하는 것으로 기존 방사선치료 대비 수천 배 높은 선량률이 특징이다. 2014년 프랑스 연구진이 동물실험을 통해 정상 조직 손상을 크게 줄이는 FLASH 효과를 입증한 후 세계적으로 연구가 활발하다.

연구팀은 실험동물에게 FLASH 방사선치료를 하고 비장을 관찰한 결과 일반적 방사선치료를 받은 실험동물에 비해 림프구 감소증으로부터의 회복이 더 빠르게 일어나는 것을 확인했다. 면역세포 생산·저장 핵심 기관인 비장이 FLASH 방사선 아래에서 잘 보호된다는 것을 실증했다. 이는 방사선 치료 시 발생하는 면역 저하를 완화하고 치료 효과를 높일 가능성을 시사한다.

동남권원자력의학원은 2020년 방사선종양학·방사선물리학·방사선생물학 전문가를 모아 연구 협의체 DARF(동남권원자력의학원 가속기 연구회)를 창설하고 FLASH 방사선 전임상실험에 돌입했다. 국내 연구자가 국내에서 직접 FLASH 방사선 동물실험을 설계하고 추진한 첫 사례다.

유 과장(제1저자)은 "FLASH 방사선치료가 부작용을 줄이고 암을 공격하는 면역력을 지켜냄으로써 치료 효과를 높일 수 있고 면역항암제와 병합 치료 시 시너지가 클 것"이라고 밝혔다.

논문의 교신저자인 전완 방사선종양학과 주임과장은 "연구는 의학과 물리학, 생물학이 손을 맞잡아 이룬 성과"라며 "FLASH 방사선치료를 환자에게 적용하는 날을 앞당기기 위해 집중하겠다"라고 말했다.