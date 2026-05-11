극동대, 전 제주항공 객실본부장 초청 채용설명회 개최

특강에 참석한 극동대 항공운항서비스학과 구성원들이 기념촬영하고 있다./사진제공=극동대

극동대학교 항공운항서비스학과는 최근 항공사 승무원 전공능력강화 프로그램의 일환으로 김용태 전 제주항공 객실본부장을 초청해 '제주항공 객실승무원 채용설명회' 특강을 열었다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 항공업계 현장의 생생한 경험과 채용 노하우를 학생들에게 전달하기 위해 마련됐다. 항공운항서비스학과 1~4학년 학생들과 교수진이 참석했다.

김 전 본부장은 국내외 항공업계 여객 수요 동향과 LCC(저비용항공사) 산업 변화 흐름, 객실승무원의 역할, 항공사 요구 역량 등에 대해 설명했다. 또 제주항공 채용 프로세스를 안내하고 자기소개서 작성 전략과 1·2차 면접전형 준비 방법 등을 소개했다.

김 전 본부장은 "극동대 항공운항서비스학과 학생들의 열정과 실무 중심 교육과정에 깊은 인상을 받았다"며 "전문성과 서비스 마인드를 겸비한 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.

김지윤 항공운항서비스학과장은 "현장과 교육이 연계된 프로그램을 통해 학생의 취업 경쟁력을 강화하고 있다"며 "앞으로도 전문가 초청 특강과 모의면접 등 다양한 프로그램을 기획·운영할 것"이라고 말했다.