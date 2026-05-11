"낙조만 보고 가긴 아쉽게"…안산도시공사 탄도항 관광 육성

탄도 바닷길 전경./사진제공=안산도시공사

경기 안산도시공사가 시와 협력해 탄도항·누에섬 일대를 중심으로 체류형 관광 활성화 사업을 추진한다고 11일 밝혔다

이 사업은 한국관광공사 주관 '2026 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅'(빅똑컨) 공모사업의 일환이다. 공사는 2년 연속 사업에 선정됐다.

빅똑컨 사업은 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용해 지역 특성에 맞춘 관광 전략 수립을 지원한다.

지난해 컨설팅을 통해 '수도권 당일치기 관광객의 체류 시간 연장', '방문객 힐링 수요 충족'이라는 전략을 도출한 안산도시공사는 올해 이를 구체화한 '치유·미식·지역 페스타' 3대 프로그램을 선보일 계획이다.

△탄도 바닷길과 자연환경을 활용한 '해양치유 웰니스 프로그램'(슬로우 워킹, 사운드테라피, 선셋 명상 등) △탄도항 수산물직판장과 연계한 '해양미식 체험'(제철 해산물 쿠킹클래스 등) △누에섬 낙조와 문화 콘텐츠를 결합한 '누에섬 선셋 페스타' 등을 추진한다.

공사는 이번 사업을 통해 탄도항을 낙조 명소에서 해양치유와 미식이 결합한 서해안 대표 체류형 관광 거점으로 도약시킬 계획이다.

김인옥 안산도시공사 관광레저부장은 "이번 사업은 빅데이터를 기반으로 안산만의 차별화된 관광 자원을 체계화하는 실증 과정"이라며 "안산시 등 유관기관과 긴밀히 협력해 안산이 서해안을 대표하는 체류형 관광도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.