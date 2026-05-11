부산시 유가인상 여파 줄이기…시내버스 증편 운행

부산시청 전경./사진제공=부산시

부산시가 출퇴근 시간 시내버스를 증편 운행한다고 11일 밝혔다.

지난달 정부의 에너지 위기 경보 수준 격상과 민간 기관 5부제, 공공기관 2부제 시행으로 인한 시민 불편 최소화를 위해 증편했다.

시내버스 이용률은 지난 3월과 4월 중순까지는 2% 정도 증가했으나 지난 4월27일부터 지난 1일까지 모니터링 결과 지난해 같은 기간보다 5.8%나 늘었다.

증편 운행 시간은 출퇴근 시간(오전 7시∼오전 9시, 오후 6시∼저녁 8시)이다. 증편 적용 노선은 서면·부산역 중심의 주요 간선 도로가 대상으로 32개 노선 737대이다.

증편 후 운행은 기존 1125회에서 1344회로 219회가 늘고 평균 배차간격은 9분에서 7분으로 2분 줄어든다.

도시철도는 지난 4월8일부터 출·퇴근 시간대 △1호선 4회 △2호선 4회 △3호선 8회 등 모두 16회를 증편·운행 중이다.

황현철 부산시 교통혁신국장은 "유가 상승으로 인한 시민의 가계 부담을 줄이고 시민이 불편 없이 대중교통을 이용하도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.