공인중개사 명찰로 확인…서울 중구, '중개업 종사자 명찰제' 대상 확대

서울 중구는 불법 중개 행위 근절과 구민의 재산권 보호를 위해 '중개업 종사자 명찰제'를 전면 확대 시행한다/사진제공=서울 중구청

서울 중구는 불법 중개 행위 근절과 구민의 재산권 보호를 위해 '중개업 종사자 명찰제'를 전면 확대 시행한다고 11일 밝혔다.

지난해 대표 공인중개사(127명)를 대상으로 시범운영을 진행한 데 이어 지난달 22일부터 소속 공인중개사와 중개보조원까지 대상을 넓혀 신청을 받고 있다. 구는 직군별 기재 정보를 차별화해 현장에서 자격 여부를 즉시 확인할 수 있게 했다. 공인중개사 명찰은 앞면에 사진과 성명, 뒷면에 등록번호 등을 기재한다. 중개보조원 명찰 앞면에는 '중개보조원'이라는 직위만 명시해 식별력을 높였다.

행정 절차도 간소화했다. 중구는 전면 시행에 맞춰 전용 발급기를 도입해 명찰을 직접 제작한다. 이를 통해 신규 등록이나 기재 사항 변경 시 지체 없이 명찰을 교부받을 수 있는 상시 발급 체계를 구축했다.

김정주 한국공인중개사협회 중구지회장과 이정현 중림동 분회장은 적극적인 협조를 약속하며 "소비자의 신뢰를 높이고 공인중개사로서 자긍심을 고취하는 계기가 될 것"이라고 했다.

발급된 명찰의 대여나 양도는 엄격히 금지되며, 휴·폐업하거나 관외 지역으로 이전할 경우에는 반납해야 한다. 구는 향후 중개사무소 지도·점검 시 명찰 패용 여부를 수시로 확인하는 등 철저한 사후관리에 나설 방침이다.