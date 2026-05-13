김미경 은평구청장 후보 '서북권 3구 공동정책 협약'…"광역 경제권 도약"

이달 12일 김미경 은평구청장 후보(오른쪽)는 정원오 서울시장 후보(왼쪽), 박운기 서대문구청장 후보, 유동균 마포구청장 후보와 함께 '서울 서북권 3구 공동정책 추진 협약'을 맺었다./사진제공=김미경 후보 선거사무소

6.3 지방선거를 앞두고 김미경 은평구청장 후보가 서북권의 지역 불균형 해소 등을 위한 '서북권 3구 공동정책' 구상을 내놨다.

13일 김미경 은평구청장 후보 선거사무소에 따르면 전날(12일) 김 후보는 정원오 서울시장 후보, 박운기 서대문구청장 후보, 유동균 마포구청장 후보와 함께 '서울 서북권 3구 공동정책 추진 협약'을 맺었다.

이번 협약은 김 후보가 앞서 출마 선언에서 '은평의 미래는 인근 자치구와의 긴밀한 광역화 전략에 달려 있다'며 언급했던 구상에 따른 실질적인 후속 행보다.

협약을 통해 3개 구 후보들은 공동 파크골프장을 포함한 공동정책 추진에 합의했다. 아이맘택시와 같이 3구가 각자 실시·운영하고 있는 지역의 혁신 정책들도 공동으로 추진하겠다는 방침이다. 김 후보는 은평을 중심으로 서북권 전체의 성장을 견인할 실무 협의체 구성을 제안하며, 정책 이행 상황을 정기적으로 점검하는 안전망 가동을 약속했다.

김 후보는 "이재명 정부의 국가 균형 성장 전략은 권역별 성장엔진을 체계적으로 육성하는 것에 있다"며 "출마 선언에서 약속드렸던 '광역화 전략'을 바탕으로 서북권 공동정책 협의체를 내실 있게 운영, 주민들이 체감할 수 있는 복리 증진과 지역 경제 도약을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.