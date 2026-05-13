청소년 10명 중 1명은 '자해 시도'...정신건강 '빨간불'

우리나라 청소년들의 마음건강이 여전히 불안한 상황인 것으로 나타났다. 4명 중 1명은 최근 '1년간 죽고싶다는 생각'을 했고, 10명 중 1명은 자해를 시도한 경험이 있는 것으로 나타났다.

13일 한국청소년정책연구원은 이 같은 내용의 '2025 아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구–한국 아동·청소년 인권실태' 주요 결과를 발표했다. 조사는 전국 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년 학생까지 8764명을 대상으로 실시됐다.

전체 응답자의 27%는 최근 1년 동안 '죽고 싶다는 생각을 한 적이 있다'고 응답했다. 죽고 싶다고 생각한 주요 이유는 '학업 문제(37.9%)'가 가장 높았으며, '미래(진로)에 대한 불안(20%)', '가족 간의 갈등(18.5%)'이 뒤를 이었다.

특히 죽고 싶다는 생각 경험은 남학생(20.1%)보다 여학생(34.3%)이 1.7배 가량 높게 나타났다.

10명 중 1명(9.9%)은 실제 자해를 시도한 경험이 있는 것으로 나타났다. 한 번 시도해본 적 있다가 4.6%, 가끔 시도한다가 4.3%, 자주 시도한다가 1%다.

사회적 고립 위기에 있는 청소년도 적지 않은 것으로 나타났다. 평소에 '항상 외로움을 느낀다' 4.1%, 고민이 있을 때 '털어놓을 대화 상대가 없다'는 응답은 8.9%, 위기 상황에서 '도움받을 사람이 없다'는 응답은 9%로 나타났다. 특히 조손가정의 경우 '도움받을 사람이 없다'는 응답 비율이 24.6%로 3배 가량 높게 나타났다.

학교를 그만두고 싶다고 생각하는 아동·청소년은 전체의 28.5%로 나타났으며, 무기력증과 학업 번아웃을 호소하였다. 학교급이 올라갈수록 학업 중단 생각은 증가해 초등학생 21.8%, 중학생 28.6%, 고등학생 35.1%였다.

학업 중단을 고려한 주요 이유는 '공부하기 싫어서(26.4%)'와 '귀찮고 아무것도 하기 싫어서(25.9%)'로 절반 이상을 차지했다. 특히 초등학교는 '공부하기 싫어서'를 고른 반면 중학교, 고등학교는 '귀찮고 아무것도 하기 싫어서'가 1위였다.

유민상 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 "아동·청소년의 심리·정서적 어려움이 초등학생 때부터 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "정부는 제7차 유엔아동권리위원회 심의를 앞두고 아동·청소년 권리 보장을 국정의 최우선 과제로 삼아야 한다"고 강조했다.