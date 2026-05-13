로봇이 싣고 드론이 나르고…성남시 전국 최초 '융합 배송' 띄운다

중앙공원에서 드론이 물건을 배송하고 있는 모습./사진제공=성남시

경기 성남시가 이달부터 중앙공원 일대에서 주말 드론배송 서비스를 운영한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 국토교통부 주관 '2026년 드론 실증도시 구축사업'의 일환으로 마련됐다.

시는 2023년 전국 최초로 도심 유상 드론배송 서비스를 도입한 이후 △2023년 205회 △2024년 578회 △2025년 393회의 배송 실적을 기록하며 서비스를 확대했다.

올해는 주문이 접수되면 로봇이 음식점에서 드론 배송 거점까지 물품을 운반하는 서비스를 도입한다. 이후에는 드론이 공원 내 지정 장소까지 배송을 이어간다. 이는 전국 최초 '드론·로봇 융합형 스마트 물류 서비스'로 시는 이 방식을 확대 운영할 계획이다.

서비스 운영 기간은 5~6월과 9~11월 주말에는 중앙공원 내 △피크닉장 △물놀이 소리쉼터에서 운영하며 7~8월에는 탄천변 물놀이장 일대 7곳에서 목·금요일 및 주말에 운영한다.

탄천변 운영 장소는 △금곡공원 임시 물놀이장 △구미동 물놀이장 △구미동 애완놀이터 △분당중학교 앞 탄천 운동시설 △더샵 파크리버 앞 쉼터 △궁내사거리 앞 탄천 농구장 △구미동 탄천 맨발 황톳길 등이다.

운영 시간은 낮 12시부터 오후 6시까지이며, 기상 상황이나 관제권 내 공군 비행 제한 등에 따라 운영 시간이 조정될 수 있다.

이번 사업은 ㈜바론스가 운영을 맡아 추진한다. 시민들은 공원 내 배달 지점 주변에 설치된 안내 배너의 QR코드를 스마트폰으로 스캔한 뒤 공공배달앱 '먹깨비'를 통해 음식 등을 간편하게 주문할 수 있다.

시 관계자는 "드론배송 서비스를 통해 시민들이 공원과 탄천에서 보다 색다른 스마트 서비스를 체험할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 드론과 로봇 등 첨단 기술을 활용한 시민 체감형 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.