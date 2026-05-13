"눈에는 눈 이에는 이" 사우디·UAE, 이란에 반격…중동 전면전 가나

미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 중동의 맹주인 사우디아라비아(이하 사우디)와 아랍에미리트(UAE)가 이란에 대한 보복 공격에 나선 것으로 전해졌다. 전쟁 초기 확전 우려로 군사 행동에 선을 그었던 걸프국들이 더 이상 피해자로 머물기보다 직접 군사력을 동원해 자국 안보를 지키는 쪽으로 선회했다. 이에 위태로운 미국-이란간 휴전 상황에 더해 중동 전면전의 위기감도 고조됐다.

"더이상 못참아" 휴전 합의 전에 이란 정유시설 타격

12일(현지시간) 로이터통신은 서방 및 이란 관계자를 인용해 "사우디가 전쟁 기간 자국 공격에 대한 보복 차원에서 이란 본토에 여러 차례 비공개 공습을 벌였다"며 "지난 2월 전쟁 발발 이후 사우디가 이란 영토를 직접 공격한 사실이 확인된 것은 이번이 처음"이라고 보도했다.

서방 관계자는 "사우디 공군이 지난 3월 말 단행한 공습은 이란 공격에 대한 '눈에는 눈, 이에는 이' 방식의 대응이었다"고 전했다. 구체적인 목표물은 확인되지 않았으나, 수니파 종주국인 사우디가 시아파 맹주인 이란을 직접 타격한 것은 역내 주도권을 둘러싼 오랜 대립이 새로운 국면에 접어들었음을 시사한다.

다른 걸프국 UAE 역시 이란 영토를 공격한 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 전날 소식통을 인용해 "UAE가 최근 이란에 군사적 공습을 감행했고, 공습 대상에는 페르시아만 내 이란 라반섬 정유시설이 포함됐다"고 전했다. 이란은 지난 4월 초 라반섬 정유시설이 공격받았다고 밝혔었는데, 해당 공격의 배후가 UAE였다는 것이다. 이란은 당시 공격에 대한 보복으로 UAE와 쿠웨이트를 향해 대규모 미사일·드론(무인기) 공격을 했다.

소식통은 "UAE의 공격은 4월 7일 임시 휴전 합의 전에 이뤄졌기에 미국이 문제 삼지 않았다"며 "오히려 미국은 걸프국들이 전쟁에 참여해 억지력을 확보하려는 움직임을 내심 반기는 분위기였다"고 말했다.

4월 아랍에미리트(UAE)의 공격을 받은 것으로 알려진 이란 라반섬의 정유시설 /로이터=뉴스1

안보·경제 위기에 기조 변화…"사우디, 외교 노력도 병행"

사우디와 UAE의 이란 공격은 그간 중동 전면전을 우려하며 군사 개입에 신중했던 걸프국들의 기조 변화로 읽힌다. 걸프국들이 더 이상 '전쟁의 피해자'에 머무르지 않고 자국 안보와 경제적 이해관계를 지키기 위해 직접 억지력 확보에 나섰다는 분석이다.

UAE와 사우디는 미국과 긴밀한 관계를 유지하면서도 미국과 이란 간 전쟁에는 직접 관여하지 않겠다는 입장을 유지해왔다. 그러나 이란이 미국에 대한 보복 격으로 사우디·UAE 등을 공격하면서 이들도 군사력을 적극 활용하기에 이르렀다.

세계 최대 산유국인 사우디 역시 정유시설 공격 피해와 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 석유 수출 차질로 경제적 근간이 흔들릴 수 있다는 위기감이 커졌다. 특히 UAE는 전쟁 발발 이후 2800발 이상의 미사일 공격을 받으며 관광 등 주요 산업이 타격을 받았다. 이스라엘이 받은 미사일 공격보다 많은 횟수다.

3월16일(현지 시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제공항 인근에서 드론이 연료 탱크를 타격해 연기가 치솟는 가운데 공항에 플라이 두바이 소속 항공기들이 계류하고 있다. 이 공격으로 화재가 발생하면서 항공편 운항이 일시 중단됐다. /AP=뉴시스

무함마드 빈살만 사우디 왕세자(MBS)와 무함마드 빈자이드 알나하얀(MBZ) UAE 대통령은 이날 전화 통화를 통해 지역 정세를 논의했다. 최근 중동 패권을 두고 이견을 보여온 두 정상이지만, 이란이라는 공동의 위협 앞에서는 강력한 안보 공조를 확인한 것으로 보인다.

다만 두 나라의 이란 대응 방식에는 뚜렷한 차이가 있다. 로이터는 사우디가 비밀 공습을 진행하면서도 외교 채널을 통해 이란과 정기적으로 소통하며 공습 사실을 사전에 알리는 등 긴장 완화 노력을 병행했다고 전했다. 반면 UAE는 이란과의 외교 채널이 사실상 단절된 상태에서 보다 강경하고 공개적인 대립 구도를 이어가고 있다.

일각에서는 미국과 이란의 휴전이 깨지면 UAE가 이란의 최우선 공격 대상이 될 수 있다는 관측도 있다. 중동 분석가 디나 에스판디아리는 "걸프국이 전쟁 당사자로 나선 것은 매우 의미심장하다"며 "이란은 앞으로 종전을 중재하려는 국가들과 직접 타격에 나선 UAE 사이의 갈등을 심화시키려 할 것"이라고 분석했다.