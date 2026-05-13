경기도일자리재단 "현장서 바로 통하는 건설 다기능공 키운다"

13일 건설보수 다기능공 인력 양성 업무협약식./사진제공=경기도일자리재단

경기도일자리재단(이하 재단)이 건설 현장에서 즉시 투입 가능한 실무형 기능 인력 양성에 나선다.

재단은 13일 평택 LX지인(LX Z:IN) 아카데미에서 LX하우시스와 '건설보수 다기능공 인력 양성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 이진희 재단 융합인재본부장과 정진복 LX하우시스 고객서비스담당 등 양측 관계자가 참석했다.

이번 협약은 건설 현장에서 요구되는 실무형 숙련 기능 인력을 체계적으로 양성하고 안정적인 취업 연계 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

건설보수 다기능공 양성 과정은 건설 현장에 필요한 보수·시공 분야 실무 역량을 집중적으로 교육하는 프로그램이다. 실제 현장 환경에 가까운 실습 중심 과정으로 운영한다.

재단은 기업 현장과 연계한 실습 교육을 통해 교육생들의 직무 이해도와 현장 적응력을 높일 계획이다. 최근 건설 현장에서 단일 기능보다 복합 기술을 갖춘 다기능 인력 수요가 빠르게 증가하는 만큼 산업 변화 흐름에 맞춘 인력 양성 체계 구축이라는 의미도 있다.

협약에 따라 재단은 교육 운영 전반과 교육생 모집·선발, 취업 지원 및 사후 관리 등을 맡는다. LX하우시스는 마루 시공 분야 전문 교육과 함께 교육장, 장비, 공구, 재료 등 실습 인프라를 제공하기로 했다.

또 강사풀과 협력사 네트워크 등 기업이 보유한 현장 자원도 연계한다. 교육 이후에는 협력사를 기반으로 한 취업 지원과 현장 연계 프로그램도 함께 추진할 예정이다.

이번 협약은 산업 현장에서 실제 필요로 하는 기능 인력을 양성한다는 점에서 주목된다. 특히 기업이 보유한 실무 중심 인프라를 교육 과정에 직접 접목해 교육 효과와 취업 경쟁력을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.

윤덕룡 재단 대표이사는 "건설 현장에서 요구하는 실무형 다기능 숙련 인력을 체계적으로 양성하고 교육 이후 안정적인 취업까지 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.