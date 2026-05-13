한기대, 개교 35주년 기념 전 국민 대상 AI 콘텐츠 공모전 개최

'AI와 함께 그리는 청렴한 세상'(왼쪽 사진)과 '한국기술교육대학교 AI 굿즈 디자인 공모전' 포스터./사진제공=한기대

한국기술교육대학교가 개교 35주년을 기념해 AI를 활용한 대국민 창작 공모전을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 공모전은 청소년과 일반 국민에게 AI 기술을 실제로 활용해 보는 기회를 제공하고, 대학 브랜드 가치를 높이기 위해 기획됐다.

공모전은 'AI와 함께 그리는 청렴한 세상'과 '개교 35주년 기념 한국기술교육대학교 AI 굿즈 디자인 공모전' 등 2개 분야로 진행된다. AI 기술로 창의적 콘텐츠를 발굴해 청렴에 대한 사회적 공감대를 형성하고 대학 정체성을 재조명한다는 취지다.

청렴한 세상 공모전은 다음달 30일까지 접수한다. 전 국민 누구나 개인 또는 팀으로 참가할 수 있다. 주제는 △청렴 문화 확산 △부패 예방 △공정 사회 구현 등이며 AI를 활용한 콘텐츠를 제작해 응모하면 된다.

심사는 주제 적합성과 창의성 등을 기준으로 이뤄진다. 입상자들에게 온누리상품권과 모바일 쿠폰을 지급한다. 수상작은 전시회와 청렴 교육 등에 활용될 예정이다.

AI 굿즈 디자인 공모전은 생성형 AI 등 디지털 도구를 활용해 대학 상징과 캐릭터 등을 반영한 디자인을 제안하는 행사다. 대학부와 고등부로 나눠 진행되며, 접수 기간은 오는 14일부터 다음달 14일까지다. 수상작 8점에 대해 총 500만원의 상금을 수여하고 실제 상품화도 추진한다.

유길상 총장은 "AI는 국민 누구나 생각과 가치를 창의적으로 표현할 수 있는 도구"라며 "이번 공모전이 청렴과 공정 가치를 확산하고 한국기술교육대의 강점을 국민과 함께 나누는 계기가 되길 희망한다"고 전했다.