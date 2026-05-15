고려청자박물관, 온비드서 '제3회 온라인 경매' 개최

고려청자박물관이 '제3회 고려청자 온라인 경매'에 내놓은 청자양각죽절문병, /사진제공=강진군

전남 강진군 고려청자박물관이 누구나 쉽게 청자를 감상·구입할 수 있도록 오는 22일까지 온비드(온나라 공공자산 공매시스템)에서 '제3회 고려청자 온라인 경매'를 개최한다고 15일 밝혔다.

온비드는 한국자산관리공사(KAMCO)가 운영하는 국가 공공자산 입찰·경매 통합 사이트로, 누구나 온라인으로 입찰에 참여할 수 있다.

이번 제3회 고려청자 온라인 경매는 고려청자 연구와 재현에 앞장서고 있는 고려청자박물관이 엄선한 청자 작품(관요 재현작)을 선정했다.

전통 화목작품으로 '청자연화형주자와 청자양각죽절문병', 일반작품으로 '청자복숭아연적, 청자상감운학문주병, 청자상감운학문합' 등 총 5점이다.

이번 경매는 공공기관이 청자를 온라인 공공플랫폼에서 경매 방식으로 공개함으로써 전통문화 자산을 국민 누구나 투명하게 접할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다. 특히 '청자상감운학문합'은 2005년 부산 APEC 정상회의 당시 참가국 국빈들에게 고려청자박물관에서 직접 제작해 선물한 작품이다.

고려청자박물관 관계자는 "강진은 천년 고려청자의 본고장"이라며 "박물관의 모든 직원이 힘을 모아 더 많은 국민이 강진 청자를 일상에서 감상하고 소장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

경매 주요 일정은 15일부터 같은 달 22일까지다. 낙찰 발표는 오는 26일이며 참여 방법은 '온비드' 접속→회원가입→공매 참여(공고 검색: 고려청자, 강진청자)순이다.