배달 기사도 노동자…쉼터 확충하고 폭염·한파 보호조치 강화

경기 수원시 장안구 수원종합운동장 주차장에 마련된 배달종사자 이륜자동차 안전점검 부스에서 한국오토바이 정비협회 정비사들이 무상 안전점검을 하고 있다. 2026.03.30. [email protected] /사진=뉴시스

정부와 배달 플랫폼 기업이 함께 배달 노동자의 근로여건 개선을 위한 조치에 나선다. 배달 노동자를 위한 쉼터를 확대하고 폭염·한파 대비에 필요한 물품도 제공한다.

고용노동부는 15일 8개 배달 플랫폼 기업 및 국토교통부, 경찰청과 함께 '배달 플랫폼 종사자의 안전하고 건강한 일터 조성을 위한 협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약에 참여한 플랫폼 기업은 우아한청년들, 쿠팡이츠서비스, 바로고, 부릉, 래티브, 로지올, 카카오모빌리티, 인성데이타다.

이번 협약은 2022년 체결된 첫 번째 협약의 협력 성과를 바탕으로 보호 범위를 음식물 배달 종사자에서 소화물 배달 종사자 전반으로 확대했다.

정부와 배달 플랫폼 기업은 배달 플랫폼 운영 전반에서 종사자 안전을 우선적으로 고려하자는 데 뜻을 모았다. 배달시간 설정과 인센티브 등이 종사자의 무리한 운행으로 이어지지 않도록 노력하기로 했다.

폭염과 한파로부터 종사자를 보호하는 조치도 신설했다. 생수와 냉·난방용품 등 필수 안전 물품을 지원하는 한편 종사자가 쉬어갈 수 있는 쉼터를 확충한다. 배달 플랫폼 기업은 기상 악화 시 주의사항과 대처요령을 신속하게 안내하고 기상 악화 시 불이익 없는 종사자의 자율적 휴식을 보장하기로 했다.

배달 노동자의 신뢰회복을 위해 명의 도용 방지를 위한 신원 검증 시스템을 강화한다. 정부와 배달 플랫폼 기업은 보험사·배달서비스 공제조합을 통해 저렴한 유상운송보험 상품을 개발하고 보험료 할인 인센티브를 부여할 예정이다.

'배달의민족'을 운영하는 우아한청년들은 수도권 내 이마트24 편의점 3000여곳에 배달 노동자 쉼터를 운영할 계획이다. 또한 폭염 시 1시간 이내 10분 이상 휴식을 권고하고 배달시간과 관련한 독촉이나 페널티는 부여하지 않기로 했다.

쿠팡이츠서비스는 이달부터 전국 약 150개 이륜차 정비센터와 제휴해 주요 정비 품목에 대한 할인혜택을 제공한다. 상시 휴식이 가능한 쉼터도 마련한다. 약 17만개의 아이스커피 쿠폰과 지자체·유관기관 협력을 통한 생수·이온음료 2만병 제공 등 온열질환 예방용품도 보급할 예정이다.

김영훈 노동부 장관은 "앞으로도 정부와 배달 플랫폼 기업이 함께 협력해 배달 종사자가 건강하고 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.