경남정보대-몽골 지자체·교육기관 교류 확대 가속

김태상 경남정보대 총장(가운데), 우르차이흐 샥다르수렝 우기노르군수(왼쪽 4번째) 등이 협약을 하고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=경남정보대

경남정보대학교가 대학을 방문한 몽골 아르항가이도(道) 우기노르군(郡), 볼강도(道) 폴리텍대학교 등과 교류 및 협력 확대에 나섰다고 15일 밝혔다.

경남정보대는 우르차이흐 삭다르수렝 우기노르군수와 국제 교육 교류 및 글로벌 인재 공동 양성을 위한 업무협약을 했다.

앞으로 △어학연수·학위과정 유학생 선발·관리 △홍보·모집 공동 추진 △비자 신청·입국 지원 △한국 산업 현장에 적합한 전문 인력 양성 등 유학생 유치부터 정주 지원까지를 협력하기로 했다.

협약식에 오트곤바트 바르후 글로벌리더십대학교 총장 등도 참석해 유학생 유치 확대를 논의했다.

경남정보대는 대학을 찾은 바트자르갈 우린토야 볼강도 폴리텍대학교 총장, 바트뭉흐 빌구테 몽골청년연맹 회장 등과도 교류·협력을 논의했다.

방문단은 경남정보대의 교육 시설과 실무 중심 교육과정을 체험하고 몽골의 전문 기술 인재 양성을 위해 경남정보대의 교육 모델을 도입하기로 했다.

김태상 경남정보대 총장은 "몽골과의 다각적인 협력으로 유학생을 유치하고 이들이 지역 산업 현장에서 활약할 수 있도록 글로벌 정주 생태계 구축에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 경남정보대는 △몽골 셀렝게도 지자체 지원 장학생 유치 △주부산몽골영사관과의 업무협약 △평생교육원과 몽골 직업교육기관 간 K뷰티 프로그램 교류 등 교육 네트워크를 구축했다.