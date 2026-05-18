고흥군, 중학생 18명 대상 '싱가포르 해외문화 체험' 실시

고흥 관내 중학생 18명이 '싱가포르 해외 문화체험 활동'을 진행했다./사진제공=고흥군

전남 고흥군이 관내 중학생 18명을 대상으로 최근 싱가포르 일원에서 '청소년 해외문화 체험'을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 프로그램은 지역 청소년들이 세계적인 교육·문화 환경을 직접 경험하며 글로벌 인재로 성장할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 지난해 일본 문화 체험에 이어 올해는 아시아의 교육·경제 중심지인 싱가포르를 방문해 국제적 견문을 넓히는 기회를 제공했다.

참가 학생들은 관내 중학교 재학생 가운데 학교장 추천을 통해 선발됐으며, 이번 체험을 통해 세계적인 교육·문화 환경을 직접 경험하고 국제적 감각을 키우는 시간을 가졌다.

학생들은 싱가포르 국립대 캠퍼스 투어와 재학생 설명 프로그램에 참여해 해외 대학 문화를 체험하고 진로를 탐색하는 기회를 가졌다. 또한 유네스코 지정 식물원인 보타닉가든과 가든스 바이 더 베이, 싱가포르 국립자연사박물관 등을 방문해 자연·환경·과학 분야에 대한 견문을 넓혔다.

체험에 참여한 A군은 "해외의 다양한 문화와 교육 환경을 직접 경험하며 새로운 꿈과 진로에 대해 생각해 볼 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.

고흥군은 앞으로도 청소년들이 세계와 소통하며 미래인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육·문화 체험 프로그램을 적극 지원할 계획이다.