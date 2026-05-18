김포시, 공직사회 AI 대전환 본격 가동→AI 행정혁신 '속도'

'공직자 AI 역량 강화 교육.' /사진제공=김포시

경기 김포시가 공직사회 내 인공지능(AI) 기술 도입을 통해 행정 패러다임의 근본적인 변화를 도모하고 있다.

시는 지난 15일 시청 정보화교육장에서 전 부서 공직자 300여명을 대상으로 '공직자 AI 역량 강화 교육'을 시작했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 AI 기술 습득을 넘어 인공지능을 행정 서비스 전반에 이식하기 위한 'AI 대전환'(AX) 전략의 일환으로 추진된다.

교육은 실무 밀착형 콘텐츠로 구성됐다. △생성형 AI를 활용한 행정 문서 초안 작성 자동화 △공공 데이터 분석을 통한 정책 의사결정 지원 △민원 응대 효율화를 위한 AI 챗봇 활용 사례 등이다. 참가자들은 직접 업무 시나리오를 설계하고 AI를 통해 솔루션을 도출하는 실습 과정에서 기술의 현업 적용 가능성을 직접 확인했다.

시는 이번 교육을 기점으로 행정 업무의 효율성을 30% 이상 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 확보된 시간과 자원을 복지, 안전, 교통 등 시민의 삶과 직결된 대면 서비스에 집중 투입하여 행정 서비스의 질을 획기적으로 개선한다는 방침이다.

시 관계자는 "인공지능은 이제 행정 혁신의 핵심 동력"이라며 "앞으로도 일회성 교육에 그치지 않고 AI를 기반으로 한 일하는 방식의 혁신을 지속해, 시민이 체감할 수 있는 첨단 지능형 AI도시 김포를 만들어 가겠다"고 강조했다.