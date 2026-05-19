판교 1800개 기업 품은 성남시…국가 '양자클러스터' 핵심 거점 추진

성남시청 전경./사진제공=성남시

경기 성남시가 정부 추진 '2026 양자클러스터 지정 공모'에 경기도-전북특별자치도 초광역 컨소시엄의 핵심 거점으로 참여한다고 19일 밝혔다.

시는 지난 15일 과학기술정보통신부의 '2026 양자클러스터 지정 공모'에 참여하기 위해 경기도-전북특별자치도 초광역 컨소시엄 참여의향서를 경기도에 제출했다. 이어 경기도는 5월18일 성남시를 비롯한 참여 기관들과 함께 과학기술정보통신부에 양자클러스터 지정 공모 신청서를 제출했다.

이번 공모를 통해 경기도 초광역 컨소시엄에 참여해 '양자컴퓨팅·통신 수요 거점'(Spoke)이자 '양자컴퓨팅 알고리즘 및 소프트웨어(SW) 개발 거점' 조성을 추진한다.

시에 따르면 판교테크노밸리에는 1800여개 정보기술(IT)·바이오기술(BT)·문화기술(CT) 기업과 전국 팹리스 기업의 약 34%가 있다. 시는 이런 산업 기반이 양자 기술의 핵심 수요처이자 실증 거점으로서 최적의 입지 조건이 될 수 있다고 보고 있다.

경기도와 전북도는 이번 협력을 통해 연구개발부터 실증, 산업화까지 연계되는 양자전환(QX) 협력체계를 구축한다. 경기도는 연구개발과 기술 고도화 기능을 맡고, 전북은 실증 인프라와 산업 적용 기반을 담당해 역할을 분담한다.

시는 경기도의 연구개발 전략을 현장에서 구현하는 핵심 거점으로서 양자컴퓨팅 알고리즘과 소프트웨어 개발을 중심으로 국가 양자 산업 밸류체인의 선순환 구조 구축에 주도적인 역할을 수행할 것으로 기대한다.

또한 이번 클러스터 참여를 통해 해외 의존도가 높은 양자 소프트웨어와 시스템의 국산화를 앞당기고 기술 주권 확보에 기여한다. 지역 기업들의 양자전환(QX)을 지원해 미래 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출에도 도움이 될 것으로 전망한다.

시 관계자는 "판교테크노밸리를 중심으로 한 독보적인 정보통신기술(ICT) 산업 생태계를 갖춘 양자 산업의 최적지"라면서 "글로벌 양자 경제 시대를 선도하는 핵심 도시로 도약할 수 있도록 적극적으로 준비해 나가겠다"고 말했다.