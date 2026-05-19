장성군장학회, 1학기 대학생 등록금 지원 신청 받는다

장성 도시브랜드 CI./사진제공=장성군

전남 장성군장학회가 올 1학기 대학생 등록금 지원사업 신청을 다음달 12일까지 받는다고 19일 밝혔다.

'대학생 등록금 지원사업'은 지역 청년의 교육비 부담을 줄여주기 위해 학기당 등록금 실 납부액 기준 최대 200만원 한도로 8학기까지 지원한다.

대상은 △보호자가 공고일 기준 3년 이상(2023년 5월16일 이전 전입) 장성군에 주민등록 △직전학기 12학점 이상 이수, 평균 씨(C)학점 이상 취득 △30세 이하(1996년 1월1일 이후 출생) △국내 대학 재학생이다.

올해 1학기분 국가장학금을 한국장학재단에 신청한 이력이 있어야 지원 신청이 가능하다. 장학회는 지원 요건 확인 등 필요한 절차를 거쳐 국가·교내장학금이 확정되는 오는 7월 중 지급을 시작할 계획이다.

장성장학회는 올해부터 졸업을 앞둔 대학생을 대상으로 '대학생 주거비 지원사업'도 추진하고 있다. 월세·기숙사 실비를 월 30만원 한도로 지원한다. 자세한 내용은 장성군 누리집 공지사항을 참고하거나, 군청 문화교육과 교육지원팀으로 문의하면 된다.