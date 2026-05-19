GS건설, '북오산자이 드포레' 6월 분양…1517가구 대단지 강점

북오산자이 드포레 투시도/ 사진제공=GS건설

GS건설이 북오산자이 드포레 분양을 통해 총 2792가구 규모 오산 자이 브랜드 타운을 완성한다.

GS건설은 경기 오산시 내삼미2구역 A2블록(내삼미동 288번지 일원)에 들어서는 '북오산자이 드포레'를 6월 분양할 예정이라고 19일 밝혔다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 총 1517가구 규모로 전용면적은 59~125㎡로 구성된다. 앞서 같은 구역 A1블록에 공급된 '북오산자이 리버블시티'(1275가구)와 함께 총 2792가구 규모의 브랜드 단지를 형성하게 된다.

주택형별 일반분양 물량은 △59㎡ 233가구 △74㎡ 307가구 △84㎡ 756가구 △99㎡ 218가구 △124㎡ 펜트하우스 2가구 △125㎡ 펜트하우스 1가구 등이다.

교통은 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 있으며 경부고속도로 접근이 가능하다. 지하철 1호선 오산대역 이용도 가능한 입지다. 산업시설 접근성 측면에서는 삼성전자 기흥·화성 사업장, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등이 인근에 위치한다.

생활 인프라는 동탄신도시와 오산 생활권을 함께 이용할 수 있는 구조다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등이 차량 이동권에 있고 동탄 학원가 접근도 가능하다.

주변 환경으로는 필봉산 산책로와 오산천이 가깝고 경기도립 물향기수목원과 동탄호수공원 등 녹지·여가시설이 인근에 위치한다.

단지는 남동·남서향 위주의 판상형 설계를 적용했으며 동간 거리를 확보했다. 세대별 수납공간을 확대했고 가구당 약 1.5대 수준의 주차 공간을 계획했다.

커뮤니티 시설로는 골프연습장(GDR), 피트니스센터, 사우나, 작은 도서관, 게스트하우스 등이 들어선다. 단지 내 조경과 공원 공간도 함께 조성된다.

견본주택은 오산시 내삼미동 272-2 일원에 마련될 예정이다.