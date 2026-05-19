백석대, 건학 50주년 기념 '백석대학교 총장배 전국태권도대회' 개최

'백석대학교 총장배 전국태권도대회' 개막식 기념 공연 모습./사진제공=백석대

백석대학교가 지난 18일 아산 이순신빙상장체육관에서 건학 50주년 기념 '백석대학교 총장배 전국태권도대회' 개막식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 지난 17일부터 오는 24일까지 8일간 펼쳐지며 전국에서 5500여명 선수가 참가한다. 경기는 △품새 3일 △겨루기 2일 △격파 2일 △생활체육 1일 일정으로 진행되며 엘리트 선수와 생활체육 동호인 모두가 함께 참여하는 통합형 대회로 꾸며졌다.

올해는 기존 격파(2022년), 품새(2025년)에 이어 겨루기 종목까지 대한태권도협회(KTA) 공식 승인을 받았다. 이에 따라 격파·품새·겨루기 3개 전 종목이 단일 대회 안에서 통합 운영된다.

개막식에는 송기신 백석대 총장을 비롯해 강영수 충남태권도협회 부회장, 김석승 천안시태권도협회장 등 대학 관계자와 체육계 주요 인사들이 참석했다.

개막식 하루 전날인 17일 열린 품새 종목에서는 변재영(17)이 수준 높은 품새 연기를 펼쳐 자유품새 부문에서 1위에 올랐다. 변재영은 앞서 '2024 홍콩 세계태권도품새선수권대회'에서도 1위를 차지했다.

송 총장은 개회사에서 "건학 50주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 전국 태권도인들과 함께 대회를 개최하게 돼 매우 뜻깊다"며 "모든 선수가 안전하고 공정한 환경 속에서 기량을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 앞으로도 태권도 발전과 저변 확대를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.