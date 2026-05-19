교총 "현장체험학습 대책 즉각 마련해야"...교사 5만여명 서명

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 한국교원단체총연합회 회원들이 15일 오전 서울 여의도 국회 앞에서 열린 '충남 교사 피습사건 대책 등 교권보호 제도 개선 촉구' 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 참가자들은 이 자리에서 최근 충남 계룡 고교에서 발생한 제자의 교사 흉기 피습 사건을 교권 붕괴를 넘어선 교권 상실의 상징으로 규정하고, 정부의 실효성 있는 대책과 교권 보호 방안 마련을 촉구했다. 2026.4.15/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

교원단체들이 현장체험학습과 관련해 실질적인 면책권과 대책을 요구했다.

한국교원단체총연합회(교총), 17개 시도교원단체총연합회, 한국교총 교사권익위원회, 한국교총 2030 청년위원회는 19일 청와대 앞에서 '현장체험학습 대책 조속 마련 및 교권보호제도 개선 촉구 기자회견'을 개최했다.

강주호 교총 회장은 기자회견문을 통해 "체험학습 기피와 축소의 책임을 교사들의 탓으로 돌릴 것이 아니라, 최교진 교육부 장관이 직을 걸고 현장 교원들이 요구하는 실질적인 면책권과 안전 담보 대책을 즉각 마련해야 한다"고 촉구했다.

강 회장은 "수학여행 등 숙박형 체험학습 한 번을 가기 위해 기본 계획 수립부터 사후 평가까지 9단계의 절차를 거쳐야 하며, 작성해야 하는 서류만 43종에 달한다"며 "체험학습 행정업무를 시·도교육청이 일괄 전담하는 업무 이관 체계를 전면 도입해야 한다"고 요구했다.

이어 "체험활동 중 돈이 없는 학생에게 교사가 간식을 사주자 자기 자녀를 거지 취급했다며 학부모가 정신적 피해보상을 청구하는 상식 이하의 민원까지 발생하고 있다"며 "모든 책임은 교사에게 묻고 사고라도 나면 범죄자가 되는 현재의 현장체험학습 구조는 반드시 갈아엎어야 한다"고 강조했다.

교총은 또 지난달 22일부터 전날까지 '교권보호 제도 개선 5대 과제' 촉구 전국 교원 청원 서명 운동에 5만4705명이 참여한 결과를 공개했다.