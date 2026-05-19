오세훈 "부동산 3중참사 현실화…李대통령 사과하고 결단해야"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이재명 정부 1년 부동산정책 평가 및 향후 과제 세미나를 마친 후 GTX-A 삼성역 공사 철근 누락 문제 관련 취재진의 질의에 답변하고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 19일 이재명 대통령을 겨냥해 "부동산 정책이 '실패'로 판명되고 있다"며 "국민 앞에 사과하라"고 촉구했다.

오 후보는 이날 SNS(소셜미디어)에 올린 글에서 "매매·전세·월세, 무엇 하나 오르지 않는 게 없다. 확실한 공급 의지와 민간 공급 활성화 대책이 담보되지 않은 상태에서 먼저 수요부터 틀어막는 '미봉책'이 가져온 필연적 결과"라며 이같이 밝혔다.

오 후보는 "초반에는 강남·용산 등 일부 지역에서 '찔끔' 매매가 하락이 포착돼 마치 정부 정책이 성공한 것처럼 착시를 일으켰다"고 했다. 그러면서도 "전세 물량이 증발하고 전월세 가격이 폭등하면, 전반적인 주택 가격을 밀어 올릴 수밖에 없는 시장 구조는 그대로"라며 "'결국 오래가지 못할 것'이라는 전망을 담담하게 말씀드릴 수밖에 없었다"고 했다.

오 후보는 "지난 1~4월 일시적 충격파로 끌어낸 급매물 944채를 외국인이 매수했다는 보도도 나왔다"며 "우리 국민이 대출·실거주 규제로 기회를 놓친 틈을 타고, 외국인들이 대거 알짜매물을 '줍줍'한 것이다. 국민은 허탈하고 힘이 빠진다"고 지적했다.

그러면서 "이 대통령도 현실을 직시해야 한다. SNS 몇 자 적어서 더 이상 국민을 속일 수 없다"며 "기대는 실망으로, 환호는 절규로 바뀌고 있다"고 했다.

오 후보는 "트리플 급등에 따른 대통령의 트리플 조치를 촉구한다. 삼중참사에 대한 삼중성찰이 필요하다"며 △부동산 정책 인사 라인 전면 교체 △야당 포함 부동산 정책 수립 △대통령의 대국민 사과 등을 요구했다. 오 후보는 특히 "인적 쇄신이 정책 전환의 첫걸음이다. 김용범 정책실장과 국토부 장관을 즉각 경질하라"고 했다.

이어 "부동산 정책만큼은 '탈민주당' 하라"며 "원점에서 다시 전문가, 야당을 포함하여 부동산 정책을 새롭게 수립하하고 민주당식 정치공학 논리를 전면 배제하라"고 했다. 또 "대통령은 국민 앞에서 사과하라"며 "확실한 민간 공급 활성화 의지를 국민 앞에서 천명하여 시장 불안을 잠재울 수 있도록 하라"고 했다.

오 후보는 "실패를 겸허히 받아들이고 노선을 수정하는 것도 국정과 행정의 한 과정"이라며 "대통령의 결단을 촉구한다"고 했다.