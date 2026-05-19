'남부광역철도·JTX·분당선 연장'…경기도민 18만 서명 국토부 전달

성남·광주·오산·화성·용인시 관계자들이 19일 홍지선 국토교통부 제2차관(가운데 오른쪽)에게 철도망 촉구 서명부를 전달한 뒤 기념사진을 찍고 있다./사진제공=용인시

경기남부 성남·용인·화성·오산·광주시 등 5개 지자체가 19일 철도망 확충을 위해 국토교통부에 18만명 규모 시민 서명부를 전달했다.

각 지자체에 따르면 이날 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토부 제2차관과의 면담이 두 협의체로 나눠 진행됐다. JTX 조기 착공을 건의하는 자리에는 광주·용인·화성시 대표단이, 국가철도망 구축계획 반영을 요구하는 자리에는 성남·용인·화성·오산시 대표단이 각각 참석해 서명부를 제출했다.

JTX 조기 착공 서명부에는 총 10만5445명(용인 5만2063명, 광주 3만4759명, 화성 1만8623명)이 참여했다. JTX는 수도권 동남부와 충청권을 잇는 노선으로 현재 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사가 진행 중이다. 광주시 등 3개 시는 올 하반기 조사 결과 발표를 앞두고 조속한 사업 추진을 정부에 건의했다. 앞으로 경기 안성시, 충북 청주시·진천군 등도 7월 중 2차 서명부를 제출할 계획이다.

제4·5차 국가철도망 구축계획 관련 서명부에는 7만9839명이 동참했다. 성남·용인·화성·오산시는 서울 종합운동장에서 화성 봉담을 잇는 '경기남부광역철도'(50.7km)를 비롯해 '경기남부동서횡단선', '경강선 연장' 노선의 5차 계획 신규 반영을 요구했다. 4차 계획에 이미 포함된 '분당선 연장'(왕십리~동탄~오산) 노선의 조속한 행정절차 이행도 함께 주문했다. 오산시는 대규모 택지 개발(세교2·3지구)에 따른 '선교통·후입주' 원칙 적용을 피력했다.

지자체별 개별 현안 건의도 이뤄졌다. 성남시와 용인시는 SRT(수서고속철도) 복복선화 및 역사 신설(오리·동천역, 구성역)을 공통으로 요구했다. 성남시는 지하철 8호선 판교 연장 예비타당성조사 대응 등을, 화성시는 신안산선 송산그린시티 연장과 신분당선 봉담·우정 연장을 덧붙였다. 오산시는 수원발 KTX 오산역 정차를 건의했고, 광주시는 JTX 조기 착공 단일안에 행정력을 집중한다는 방침이다.

홍 차관은 "지자체가 제출한 서명부를 통해 철도 사업에 대한 주민들의 높은 관심과 추진 의지를 충분히 확인했다"고 답했다.