지재처, '지식재산인공지능전환추진단' 출범…AI 대전환 총괄

지식재산행정 시스템의 인공지능(AI) 대전환을 총괄할 전담조직이 출범했다.

지식재산처는 AI를 기반으로 한 지식재산 행정 시스템의 고도화를 추진하기 위해 총괄조직인 '지식재산인공지능전환추진단'을 신설하고 본격적인 업무에 돌입한다고 20일 밝혔다.

추진단은 미국·유럽 등 주요국 및 세계지식재산권기구(WIPO)의 AI 관련 동향을 모니터링하고, 지식재산 분야에서 AI를 공공·민간에 도입할 경우 준수해야 할 윤리규정 등을 연구해 지식재산 관련 법·제도의 개정이 필요할 경우 입법을 추진하는 등 AI 대전환에 발맞춘 지식재산 관련 기준을 재정립하게 된다.

국가AI전략위원회가 발표한 AI행동계획 등 정부방침에 부합하는 지식재산 분야 AX 추진을 위해 지식재산 분야 행정·공공 서비스 중 AI를 도입·확산할 필요가 있는 업무를 발굴하는 역할도 맡아 절차 및 시스템 등을 개선한다.

IP 서비스 기업들이 IP 빅데이터 및 AI 등을 활용해 고도화된 특허·기술검색, 기업분석, 판결예측 서비스 등을 제공할 수 있도록 비즈니스모델 설계와 서비스 개발도 지원한다.

김용선 지식재산처장은 "이번 조직 신설을 통해 IP-AX 관련 업무를 일관성 있게 추진하고, 인적 역량을 집중할 수 있는 기반을 마련했다" 며 "단순히 AI 기술 발전에 따른 수동적인 대응에서 한걸음 더 나아가 중장기적 관점에서 능동적이고도 적극적인 IP-AX 정책을 추진할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.