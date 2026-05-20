경북도, '경북형 AI·시스템반도체 생태계' 구축 추진

경북도는 20일 '경북형 AI·시스템반도체 생태계' 구축을 위한 혁신성장 로드맵을 가동한다고 밝혔다.

도는 AI 모델에 최적화된 첨단 반도체 거점 도약을 위해 '설계부터 검증까지' 현장 완결형 지원을 강화하는 등 12대 핵심 과제를 추진한다.

우선 구미국가 제1산단 내에 '반도체 장비 챔버용 소재·부품 제조 및 검증 테스트베드'를 구축한다. 이 사업은 2030년까지 약 400억원이 투입된다.

우주항공과 방산 등 미래 고성장 산업에 필수적인 '초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재'의 상용화 기반 마련을 위해 2030년까지 약 143억원을 투입해 차세대 수요에 선제적으로 대응한다.

한국과학기술연구원(KIST) 등 국내 유수의 연구기관과 손잡고 '국방 반도체 프론티어 이니셔티브'를 추진해 적외선 초격자 센서와 같은 전략 부품의 기술 자립화를 도모한다.

포항 나노융합기술원(NINT)을 거점으로 '8인치 SiC(탄화규소) 웨이퍼 기반의 차세대 전력반도체'와 '고신뢰 배터리 관리 시스템반도체 통합 플랫폼'구축으로 미래 모빌리티 시장의 주도권 확보에도 나선다.

구미 지역에 총 4190억원 규모로 조성될 '첨단 반도체 소재부품 Complex'는 남부권 반도체 산업의 심장부 역할을 수행하며 생태계 고도화를 견인한다.

우선 '반도체 소재부품 제조 및 실증 인프라' 구축에 2269억원을 투입하기로 했다. 이를 통해 SK실트론, 에이프로세미콘 등과 연계한 첨단 웨이퍼 소재(SiC, GaN 등) 및 LG이노텍, 아바텍 등이 주도하는 첨단 패키지 기판 소재(FC-BGA 등)의 시제품 제조와 실증을 전폭적으로 지원한다.

'반도체 소재부품 고도화 지원센터' 건립에 471억원을 투입하고 1000억원 규모의 '미래 선도 반도체 핵심기술 R&D'를 통해 연간 10~20개의 도전적 과제를 5년간 지원한다.

450억원 규모의 '첨단 반도체 소재부품산업진흥원'을 설립해 상용화부터 판로 개척까지 기업의 전주기 성장을 밀착 컨설팅하는 체계적인 지원 거점도 마련한다.

대규모 인프라 구축과 더불어 반도체 특성화 대학 및 대학원에 대한 전폭적인 지원을 병행해 현장에서 즉각 활약할 수 있는 실무형 초격차 인재를 지속적으로 배출하는 인적 인프라 구축도 본격 진행할 방침이다.

또 200억원 규모의 '반도체 기업 퇴직자 기술 컨설팅'도 신규 추진한다.

양금희 경제부지사는 "경북이 세계시장에서 주목하는 'K반도체 벨트'의 중심축으로 도약할 수 있도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.