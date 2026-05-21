수원시장 공식 선거운동 시작…이재준 '민생' vs 안교재 '경제' 격돌

이재준 더불어민주당 수원시장 후보(왼쪽), 안교재 국민의힘 수원시장 후보./사진제공=각 캠프 측 제공

6.3 지방선거 경기 수원특례시장 공식 선거운동 첫날인 21일 이재준 더불어민주당 후보와 안교재 국민의힘 후보는 '민생'과 '경제'를 전면에 내세우며 본격적인 표심 공략에 나섰다.

이 후보는 이날 오후 수원 지동교에서 '수원 원팀 지방선거 합동출정식'을 열었다. 김승원, 백혜련 등 수원지역 국회의원 5명이 총출동해 결속력을 과시했다.

이 후보는 "이번 선거의 본질은 민생"이라며 "누가 더 먹고사는 문제를 유능하게 해결하느냐를 묻는 선거"라고 규정했다. 핵심 공약으로 '반값 생활비'를 내걸고 시민들의 교통·교육·병원비 부담 완화를 약속했다.

이 후보는 이날 성균관대역 출근 인사를 시작으로 못골시장, 지동시장 등을 잇달아 방문하며 현장 행보를 이어갔다.

안 후보는 이날 오전 팔달구 출근길 인사에 이어 권선구 농수산물센터를 찾아 상인들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 경기침체와 소비 위축 등 애로사항을 청취하며 경제통으로서의 면모를 부각했다.

오후에는 팔달구 남문시장 입구에서 출정식을 열고 세 결집에 나섰다. 안 후보는 "모두에게 열린, 기회의 수원을 만들겠다"며 반도체 생태계 조성과 돌봄 정책 등을 약속했다. 이어 고색역 일대 집중 유세에서는 "출퇴근은 짧게, 여유는 길게 만들겠다"며 광역교통망 확충을 비롯한 생활 밀착형 공약을 강조할 예정이다.