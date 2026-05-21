"보증 넘어 안전까지" 불도 잘 끄는 경기신보, 소방훈련 실시

경기신보 임직원이 소화기 실습을 하고 있다./사진제공=경기신보

경기신용보증재단(이하 경기신보)은 상반기 소방교육 및 훈련을 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 소방훈련은 경기신보 본점 3층 강당과 1층 야외 공간에서 진행했다. 재단 임직원을 비롯해 사옥 시설관리 운영사, 입주기관 관계자, 관할 소방서가 함께 참여했다.

훈련은 재단과 입주기관이 공동 운영하는 자위소방대의 역할 수행과 기관 간 협업체계를 점검하는 합동훈련으로 추진됐다. 이를 통해 실제 화재 상황 발생 시 신속한 초기 대응체계와 기관 간 협업 기반을 강화했다.

자위소방대 임무와 당일 훈련 절차에 대한 교육을 시작으로 비상대피훈련, 초기소화 실습, 전기차 화재 대응훈련, 강평 순으로 진행했다. 소화기와 소화전 등 소방장비를 활용하는 실습 중심 교육을 통해 참여자들은 화재 발생 시 초기 대응 절차와 장비 활용법을 숙지했다.

최근 증가하는 전기차 화재 위험에 대비해 지하주차장 내 화재 상황을 가정한 실전형 훈련도 함께 실시했다. 질식소화포와 하부 주수관창 등 전문 장비를 활용해 전기차 배터리 화재 진압 절차를 직접 실습했다.

시석중 이사장은 "공공기관으로서 안전사고 예방과 재난 대응능력 제고는 반드시 이행해야 할 책무"라면서 "경기신보는 실전형 훈련과 교육 확대를 통해 임직원의 안전의식을 높이고 보다 체계적인 재난 대응체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

경기신보는 이번 훈련 결과를 바탕으로 실전형 소방훈련과 현장 대응 프로그램을 지속 확대·개선할 예정이다.