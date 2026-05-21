롯데건설, 성수4지구 입찰보증금 500억 선납…"초고층 랜드마크 완성"

롯데건설이 서울 성동구 성수전략정비구역 제4지구(성수4지구) 재개발사업 시공권 확보를 위해 입찰보증금을 납부하며 수주 의지를 드러냈다.

롯데건설은 성수4지구 재개발 사업 입찰 보증금 500억원 전액을 현금으로 납부했다고 21일 밝혔다. 조합이 정한 보증금 납부 마감일(22일)보다 하루 앞선 시점이다. 시공사 본입찰 마감일은 오는 26일이다.

롯데건설 관계자는 "조합원의 이익을 최우선으로 성수4지구만을 위한 사업 조건을 제안할 예정"이라며 "롯데건설이 보유한 초고층 시공 기술력을 비롯해 세계적인 파트너사들과의 협업으로 성수4지구를 대한민국 대표 랜드마크 단지로 완성하겠다"고 말했다.

성수4지구 재개발은 성동구 성수2가1동 219-4번지 일대 8만 9828㎡ 부지에 지하 6층~지상 64층, 공동주택 1439가구와 부대복리시설을 짓는 대형 정비사업이다. 예정 공사비가 약 1조 3628억원에 달하는 서울 핵심 정비사업장 중 하나다.

앞서 성수4지구는 지난 1차 입찰 과정에서 롯데건설과 대우건설이 입찰에 참여했지만 절차상의 이유로 입찰 자체가 무효 처리됐다. 조합은 이번 재입찰을 통해 시공사를 선정할 계획이다.