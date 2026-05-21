부산진해경자청 여성기업 현장 소통 추진

박성호 부산진해경자청장(왼쪽에서 5번째)이 여성기업과 간담회를 하고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=부산진해경자청

부산진해경제자유구역청이 21일 부산 강서구 국제산업물류도시 여성CEO단지의 경성산업을 방문해 여성기업 간담회를 열고 현장 소통했다.

이날 간담회에는 △김경조 경성산업 대표이사 △김경희 아쿠아셀 대표 △고정자 신신이앤지 대표 △이은주 동하기전 대표 등이 참석했다.

박성호 부산진해경자청장은 기업 운영현황과 제조현장을 살펴보고 기업 애로사항과 현장 건의사항을 수렴했다.

국제산업물류도시는 부산 강서구 일원에 조성한 산업·물류 복합단지로 첨단 물류와 제조산업 기능을 연계한 부산진해경제자유구역의 핵심 산업거점이다. 여성CEO단지는 여성기업의 안정적인 기업활동과 성장 기반 마련을 위해 조성된 특화단지로 제조·부품·소재 분야 여성기업이 입주해 지역 산업생태계 활성화에 기여하고 있다.

김 경성산업 대표이사는 "표면연마제 시장에서 세계적인 품질만이 기업 성장의 핵심이라고 생각한다"며 "끊임없는 연구개발을 통해 명품기업으로 성장할 것"이라고 말했다.

박 청장은 "지역 제조업과 산업현장을 지탱하는 여성기업은 지역경제의 중요한 축"이라며 "현장의 목소리를 청취하고 기업이 체감하는 지원방안을 마련하겠다"고 밝혔다.