윤호중 "스타벅스 반역사적 행태…공모전·이벤트 경품서 전면 제외"

윤호중 행정안전부 장관. /사진=뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

윤호중 행정안전부 장관이 최근 역사 비하 논란을 일으킨 스타벅스코리아를 강하게 비판하며, 정부 차원에서 관련 기업 상품 사용을 제한하겠다는 입장을 21일 밝혔다.

윤 장관은 이날 자신의 X(엑스·옛 트위터)를 통해 "민주주의는 수많은 시민들의 희생과 헌신 위에 세워진 것"이라며 "그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제"라고 지적했다. 이어 "최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 말했다.

특히 윤 장관은 향후 정부 행사 및 국민참여 프로그램 운영 과정에서 스타벅스 상품을 배제하겠다는 구체적인 계획을 내놨다

그는 "행안부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사, 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다"면서도 "이번 사안을 계기로 행안부는 앞으로 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다"고 강조했다.

또한 윤 장관은 "이번 행안부의 조치에 많은 기관들과 국민 여러분께서도 함께 공감해주시길 바란다"며 공공 부문 전반으로의 확산을 촉구했다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 26일까지 진행 예정이던 텀블러 프로모션 행사에서 '탱크 데이' '책상에 탁' 등의 문구를 사용했다가 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판을 받았다. 논란이 확산되자 회사 측은 행사를 중단했고, 이후 정용진 신세계그룹 회장은 대국민 사과문을 통해 "모든 책임은 저에게 있다"며 공식 사과했다.