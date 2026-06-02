경기도 첫 공설동물장묘시설, '반려마루 추모관' 1일부터 운영 시작

반려마루 추모관 전경. /사진제공=경기도

경기도내 첫 전문 장례시설인 '반려마루 추모관'이 1일 반려마루 여주에 문을 열었다.

2일 도에 따르면 반려마루 추모관은 여주시 명품로 355(반려마루 여주)에 연면적 696.2㎡, 2층 규모로 마련됐다.

동물화장로(2기)를 비롯해 △추모실(3실) △염습실 △봉안실(408기) 등의 시설을 갖췄다. 도에서는 첫 공설동물장묘시설이며, 전국에서는 두 번째 공설동물장묘시설이다.

반려동물장묘시설은 민간위탁 방식으로 운영되며, 공개모집 과정을 거쳐 수탁사로 ㈜애니멀컴패니언이 선정됐다.

'경기도 공설동물장묘시설 관리 및 운영 조례'에 따라 도민은 10%, 여주시민, 국가유공자, 장애인, 저소득층 등은 50%의 화장시설 사용료를 할인받는다. 구체적 시설 안내와 이용 요금 등은 홈페이지를 확인하면 된다.

이강영 도 축산동물복지국장은 "반려마루 추모관은 단순한 장묘시설이 아닌, 반려동물과 함께한 소중한 시간을 기억하고 마지막을 의미 있게 마무리할 수 있는 공간"이라며 "취약계층의 경제적 부담을 줄여주는 공익적 기능을 통해 더 많은 도민이 이용할 수 있기를 바란다"고 말했다.