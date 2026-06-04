해외 청소년, BTS·K드라마로 한국어 배운다…한국어교재 9종 개발

교육부가 4일 '2026년 해외 초·중등학교 한국어교재 개발 및 보급 계획'을 발표했다./사진=뉴시스

교육부가 4일 '2026년 해외 초·중등학교 한국어교재 개발 및 보급 계획'을 발표했다.

교육부는 올해 BTS(방탄소년단) 한류 콘텐츠를 활용한 한국어 보조교재 1종, 초급 1단계 스마트 디지털교재 1종, 인도·필리핀·베트남 등 국가별 맞춤형 교재 7종 등 총 9종을 개발한다. 올해 한국어교재 보급 예정 수량은 약 26만권이다.

교육부는 해외 청소년들이 한류 문화에 관심과 흥미가 많은 점에 착안해 2021년부터 BTS 한국어 보조교재 총 8종을 개발해 보급하고 있다. 올해는 더 많은 학생이 K팝(POP)을 통해 한국어를 배울 수 있도록 기존 교재들의 핵심 내용을 선별한 통합본 1권을 개발한다.

아울러 지난해 개발한 K드라마 한국어 보조교재도 올해부터 보급한다. K드라마 한국어 보조교재는 우리나라 드라마에 담긴 한국 사회의 일상적인 모습을 바탕으로 생생한 한국 문화를 배울 수 있게 설계됐다.

교육부는 올해 해외 한국어반 학생들이 개인 스마트폰으로 접속해 학습할 수 있는 '스마트 디지털교재'를 추가로 개발한다. 기존 디지털교재는 컴퓨터 환경에 맞춰 열람 기능 위주로 구현돼 있어 접근성과 정보(데이터) 활용에 제한이 있었다. 새로 개발하는 스마트 디지털교재에는 인공지능(AI) 기술과 연동한 학습 지원 기능을 탑재하고 학습 정보(데이터)를 축적해 해외 한국어교육 연구 등에 응용할 방침이다.

최근 정상회담 등을 통해 한국어교육 지원 강화를 요청한 인도·필리핀·베트남 등 6개국을 위해 맞춤형 한국어교재 7종을 신규 개발한다. 국가별 맞춤형 한국어교재는 해당 국가에 거주하는 교사와 교육부 관계자 등이 집필과 감수에 참여해 현지 교육과정과 언어, 문화 등을 반영해 제작한다.

교육부는 2021년부터 해외 정규 초·중등학교 한국어교재를 개발해 현재까지 누적 104만권을 보급했다. 교육부는 2021년 한국교육과정평가원을 통해 마련한 '해외 초·중등학교 한국어 교육과정'을 근거로 한국어교재를 개발했다.

한국어 교육과정은 전 세계 어학 능력 평가에 표준적으로 활용되는 유럽공통참조기준(CEFR)을 준용해 국제적인 통용성을 갖추고 있다. 이제까지 한국어 교육과정을 근거로 개발된 교육부 한국어교재는 총 80종에 이르며, 서책뿐만 아니라 디지털교재로도 보급하고 있다.

최교진 교육부 장관은 "해외 정규학교를 통해 한국어교육을 활성화하기 위해서는 양질의 교육과정과 교재를 지원하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 국가별 수요와 학생들의 눈높이에 맞는 한국어교재를 개발해 해외 한국어교육을 강화해나가겠다"라고 말했다.