경남정보대 간호학과 바이오헬스 취업박람회로 취업 활성

경남정보대 간호학과 취업박람회 참여 학생과 교수 등이 기념촬영을 하고 있다./사진제공=경남정보대

경남정보대 간호학과가 졸업을 앞둔 재학생의 취업을 위해 '2026년도 지역 수요 맞춤 바이오헬스분야 취업박람회'를 개최했다고 4일 밝혔다.

박람회에는 간호학과 4학년 162명과 △온병원 △대동병원 △좋은삼선병원 등 지역 대표 종합병원 및 전문병원 18곳의 △간호부장 △수간호사 △간호과장 등 53명의 전문가가 참여했다.

학생들은 9개 조로 나눠 15분씩 각 병원 부스를 순환하며 △채용 현황과 근무 환경 △복리후생은 물론 신규 간호사에게 요구되는 핵심 역량과 병동 문화까지 청취하고 상담했다. 특히 병원에 재직 중인 졸업 선배가 학생과의 상담에 참여해 취업 준비 과정과 현장 적응 경험을 공유했다.

박람회에 참여한 조유진 학생은 "면접 자리가 아닌 편안한 분위기에서 평소 취업하려던 병원에 근무하는 선배의 이야기를 들을 수 있어 좋았다"고 밝혔다.

정경순 경남정보대 간호학과장은 "학생이 현장 전문가와의 만남을 통해 미래 간호사로서의 비전을 구체화하고 자신감을 키우는 소중한 시간이었다"라며 " 환자 중심의 역량 있는 간호 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 경남정보대 간호학과는 이번 박람회를 계기로 지역 바이오헬스 분야 의료기관과의 산학 협력을 강화하고 △취업 특강 △모의 면접 등 체계적 취업 지원 프로그램을 지속 운영할 계획이다.