행안부, 시·도 부단체장 회의…"민선9기 출범 차질 없이 준비"

김민재 행정안전부 차관이 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 성북구 안암동주민센터에 마련된 투표소를 찾아 사전점검을 하고 있다. /사진=뉴스1

행정안전부는 지방선거 이후 행정 공백을 최소화하고 다음달 1일 출범하는 민선9기 지방정부의 안정적인 출범을 지원하기 위해 시·도 부단체장 영상회의를 개최했다고 4일 밝혔다.

김민재 행안부 차관 주재로 열린 이번 회의에서는 민선 9기 출범 준비 상황을 점검하고 민생·안전 관리와 지역사회 화합 방안 등을 논의했다.

행안부는 우선 지방정부에 철저한 업무 인수인계와 안정적인 조직 운영을 당부했다. 특히 인수위원회 설치와 운영을 적극 지원해 행정 공백을 방지하고, 임기 말 선심성 인사나 무리한 예산 집행, 특혜성 인허가 등 공직기강을 해치는 사례가 발생하지 않도록 관리해 줄 것을 요청했다.

또 선거 관리 중심 체제에서 주민 행복 중심의 행정 체제로 신속히 전환해 선거로 인해 지연된 주요 정책과 주민 숙원 사업을 본격 추진할 것을 주문했다. 지역 경제 활성화를 위한 추가경정예산 편성과 집행에도 적극 나서 달라고 당부했다.

여름철 재난·안전 관리 강화도 강조했다. 행안부는 6월 말까지 하천과 계곡 내 불법시설 정비를 마무리하고 빗물받이 점검, 무더위 쉼터 운영 등 집중호우와 폭염에 대비한 대응 체계를 구축해 달라고 요청했다.

아울러 최근 잇따르는 안전사고와 관련해 지역 내 시설물 점검을 통해 위험 요인을 신속히 조치하고 사업장 안전관리와 재해복구사업 추진에도 만전을 기할 것을 당부했다.

행안부는 선거 이후 지역 내 갈등과 경쟁 분위기를 조기에 해소하는 노력도 필요하다고 강조했다. 선거 홍보물과 불법 광고물을 신속히 정비하고 주민 소통을 강화해 지역사회 통합 분위기를 조성해 달라고 요청했다.

김 차관은 "이번 선거는 국민적 관심이 높았고 일부 지역에서는 치열한 접전이 펼쳐진 만큼 민선 9기 출범에 대한 기대도 크다"며 "출범까지 남은 기간 지역 민생 현안과 안전관리에 한 치의 공백도 발생하지 않도록 지방정부가 책임감을 갖고 역할을 다해달라"고 말했다.