이기재 양천구청장, 재선 후 업무 복귀…"확실한 성과로 보답"

이달 4일 오전 직원들의 박수와 환영 인사를 받으며 이기재 양천구청장이 출근하고 있다. /사진제공=양천구

6·3 지방선거에서 재선된 이기재 서울 양천구청장이 당선 확정 후 업무에 복귀해 주요 당면 현안과 함께 민선 9기에 추진할 핵심 정책들을 살폈다.

5일 양천구에 따르면 이 구청장은 전날(4일) 구청으로 출근, 집무실로 복귀해 곧바로 구정 운영에 돌입했다. 주요 사업 추진 사항과 민선 9기 핵심 공약을 점검했다.

민선 9기 핵심 공약으로 △재건축·재개발 완성 △신월권·신정권 활력 거점 육성 △서부트럭터미널 서남권 대표 상권 육성 △공항소음피해주민 지원 확대 △안양천 수변 문화·여가 명소 조성 △목동 100년 미래도시 조성 △국회대로·목동오거리 특화지구 지정 △신정차량기지 이전 및 부지 통합개발 등을 제시했다.

이달 4일 오전 직원들의 박수와 환영 인사를 받으며 이기재 양천구청장이 출근하고 있다. /사진제공=양천구

구는 재건축·재개발 등 66개 구역 도시정비사업을 본격화하고, 목동선·강북횡단선 추진과 2호선 신정지선 연장, 신정차량기지 이전 등 교통 인프라 확충에 행정력을 집중할 계획이다. 이와 함께 서부트럭터미널 개발과 목동 MICE 단지 조성을 통해 미래 성장 기반을 강화하고, 교육·복지·문화 등 구민 삶의 질을 높이는 사업도 차질 없이 이어갈 방침이다.

이기재 구청장은 "중단 없는 양천의 발전을 바라는 구민 여러분의 열망과 신뢰가 모여 다시 한번 양천을 위해 뛸 기회를 얻었다"며 "선거 기간 동안 현장에서 만난 구민의 목소리를 가슴에 새기고, 공약을 하나하나 실천하며 확실한 성과로 보답하겠다"고 말했다.