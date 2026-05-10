"보훈문화 콘텐츠 한 곳에"…종합포털 서비스 11일 개시

국가보훈부가 오는 11일부터 '보훈문화 종합 포털' 서비스를 개시한다.

보훈부는 10일 "보훈부 본부와 소속·산하기관 등에 분산되어 있던 각종 영상과 전시, 교육자료 등 보훈문화 관련 자료를 한 곳에서 제공하는 보훈문화 종합 포털을 구축했다"고 밝혔다.

포털에서는 보훈문화 관련 자료를 자료 유형과 주제·시대·지역 등의 기준으로 검색하면 관련 콘텐츠를 통합적으로 제공한다. 자료의 세부 내용 등도 확인이 가능하다. 통합검색과 보훈문화 전시·행사·교육 등의 다양한 정보도 제공한다. 인공지능(AI)을 활용해 이용자의 관심 콘텐츠를 추천하는 기능도 구현했다.

그동안 나라사랑 배움터, 현충시설 정보서비스를 비롯해 서울·대전현충원 등 국립묘지, 그리고 독립기념관 및 임시정부기념관의 보훈 관련 영상과 전시, 사진, 기록, 교육자료 등이 기관별 누리집에 분산돼 있었다. 보훈부는 포털 서비스 개시로 이를 개선한다는 방침이다.

권오을 보훈부 장관은 "보훈문화 종합 포털은 흩어져 있던 보훈의 기록과 콘텐츠를 하나로 이어, 국민 누구나 시공간의 제약 없이 보훈 관련 정보를 편리하게 검색하고 쉽게 만날 수 있는 통합 플랫폼"이라며 "국가보훈부는 국민이 일상에서 보훈문화 콘텐츠를 접하고 활용할 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.